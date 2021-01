S&P500 - Hunderttausende Büffel verlassen Weidegründe und feiern Machtübernahme!

Nur sechs Tage, nachdem das neue Jahr begonnen hat, steht in den USA ein Mann, gekleidet als Büffel, im Kapitol. Spätestens jetzt dürfte allen klar sein, der Wahnsinn geht auch in diesem Jahr ungebremst weiter. Ungebremst bleibt auch der S&P500, der in dieser Woche bereits zum dritten Mal ein neues Allzeithoch ausbaut und sich an die sehr bullische Grundeinstellung für dieses Jahr hält.

Dieser Markt ist über über bullisch und zertrampelt sämtliche Fundamentalos die vom Untergang faseln und vom größten Crash aller Zeiten. Diese Geschichte hören wir, täglich, wöchentlich, monatlich, als nie enden wollendes Mantra von den Crashpropheten seit locker 20 Jahren. Dieses Jahr soll ja Hyperinflation kommen in Europa. Sagt uns eine ganz prominente Dax Koryphäe die den Namen des deutschen Index im einen Spitznamen trägt.

Wir sagen Ihnen dieses Jahr kommt vor allem eines, eine gigantische Rallye und der Beginn dieser hat seit November 2020 bereits begonnen.

Unser S&P500 Ziel für die nächsten 12 Monate, 4500 Punkte.

Das nächste Ziel befindet sich nun im Bereich von 3950 Punkten. Wichtig bleibt nach wie vor, dass sich der Index über 3663 Punkten hält, um die laufende Aufwärtsbewegung ohne größere Umwege weiter voranzutreiben. Mittelfristig sehen wir den Index den Bereich von 4100 Punkten und letztlich sogar 4500 Punkten anlaufen, bevor hier von einer nennenswerten Gegenbewegung auszugehen ist. Wie bereits im Trading Room geschrieben, bleiben wir seit den Tiefs aus 2020 sehr bullisch im S&P500 und sehen diesen im Jahresverlauf ein neues Allzeithoch nach dem anderen ausbauen.

Zusammengefasst schüttelt der S&P500 die Gegenbewegung zum Wochenstart bereits nach zwei Tagen wieder ab und befindet sich in der ersten Handelswoche in diesem Jahr auf direktem Weg in Richtung des nächsten Zwischenziels bei 3900 Punkten. Im Idealfall sollte der Markt sich nun über 3784 Punkten halten, um den Aufwärtsimpuls weiter voranzutreiben. Wer hier noch auf den fahrenden Zug aufspringen will, kann sich unter 3784 Punkten und letztlich 3636 Punkten mit Stopps orientieren.

