S&P500 – Der Hammer hat das Niveau befestigt

Auch wenn sie nicht sofort bestätigt wurde, hat die Hammer-Formation vor einigen Tagen ihrem Namen alle Ehre gemacht. So konnte der Unterstützungsbereich bestätigt werden und ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert werden. Der CCI und der MACD-Indikatoren haben nun Kaufsignale generiert, was dem weiteren Verlauf helfen sollte. Ein Ausbruch über den nun erreichten Widerstand sollte am heutigen Handelstag möglich sein. Sollte dieser geschafft werden, dürfte auch der Bereich um 4.700 Punkte wieder erreicht werden. Damit hat sich die Lage wieder deutlich verbessert.

