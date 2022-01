S&P500 – Es hätte eine echte Trendwende werden können

Was sich am Montag an den US-Märkten abgespielt hatte, war dazu geeignet, eine echte Trendwende zu generieren. Die Indikatoren hatten bereits zum Teil Kaufsignale gebildet und der Index hat eine eindrucksvolle Intraday-Stimmungswende vollzogen. Die Unterstützungszone konnte gehalten werden und Störfeuer kam lediglich vom MACD-Indikator, der noch immer nach unten zieht. Die Bewegung vom Montag wurde aber am Dienstag nicht bestätigt. Somit muss abgewartet werden, ob die Kraft der Marktteilnehmer ausreicht, um das aktuell erreichte Niveau zu halten.

