S&P500 - Er steigt und steigt und steigt!

Wir wollen an dieser Stelle nicht übertreiben müssen, aber, wie bereits im Daily Market Update von Freitag geschrieben, ganz deutlich hervorheben, dass der Markt sich in ein Umfeld manövriert hat, das sich hoch explosiv gestaltet. So schreiben wir:



„Mit der Pistole auf der Brust und gegen unsere Überzeugung, müssen wir uns der Marktentwicklung anpassen und mit dem gestrigen Tagesschluss über 2420 Punkten die entsprechende bullische Alternative im Chart hinterlegen. Wir wollen an dieser Stelle mehr als deutlich unterstreichen, dass wir dies aus rein charttechnischen Gründen vornehmen und weil wir uns dagegen aussprechen, persönliche Parteiergreifung in unsere Analyseentscheidung mit einfließen zu lassen. Die Indikatorenlage ist hier massiv überhitzt, befindet sich auf wöchentlicher Basis in Bereichen, die wir zuletzt 2008 gesehen haben und auf monatlicher Basis sogar teilweise auf Allzeithochs.





Dass der Markt hier weiter in Richtung Norden drückt, manövriert den S&P500 in sehr gefährliche Gewässer. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass wir unser langfristiges Ziel im Bereich von 2600 Punkten nicht nur weitaus früher erreichen werden, sondern in Begleitung einer deutlich überreizten Indikatorenlage. Das hier erwartete Top hat somit das Potenzial deutlich drastischer und impulsiver auszufallen als bisher primär angenommen, wie wir es jedoch auf unserem Langfristchart als alt. 4 in Grün hinterlegt haben."





Wir müssen uns somit den bullischen Vorgaben des Marktes beugen und haben das entsprechende Szenario in Lila im Chart hinterlegt. Imminent liegt dem Markt hier in Welle iii in Lila ein Ziel im Bereich von 2450-2460 Punkten zugrunde, bevor es zu einem ersten Rücksetzer kommt. Dieser sollte in Welle iv in Lila allerdings nicht unter 2415 Punkte abtauchen, um den imminenten Impuls aufrecht zu erhalten. Wer unserem Rat gefolgt ist und sich nach wie vor am übergeordneten Bild somit auf der Longseite des Marktes orientiert, sollte seine Stopps hier konsequent nachziehen, um nicht von einem plötzlichen Erdrutsch der Bären überrollt zu werden.

Dieser sollte aufgrund der ausgefallenen Erholung des Marktes zurück in den Bereich von 2300 Punkten und dessen überhitzten Zustand unbedingt mit eingeplant werden. Wir werden nach Abschluss der laufenden Impulsbewegung, deren erstes Zwischenziel wir wie oben geschildert im Bereich von 2450-2460 Punkten ansetzen, einen weiteren Zielbereich auf der Longseite hinterlegen. Gleichzeitig müssen wir uns mit Anlaufen des Bereiches von 2450-2460 Punkten auch endgültig von einem Abverkauf in Richtung 2300 Punkte trennen, den wir aktuell als Alternative nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% auf dem Chart beibehalten können.



Die Gewaltherrschaft der Bullen treibt den Markt somit innerhalb unserer übergeordneten Erwartung weiter in Richtung 2600 Punkte und hat somit aller Wahrscheinlichkeit nach Welle [iv] in Grün in einer Seitwärtsbewegung abgearbeitet.

Wie oben geschrieben, öffnet dies jedoch das Potenzial für ein deutlich ausgeprägteres und impulsiveres Hoch im Markt als bisher angenommen, das uns letztlich, wie auf unserem Langfristchart in Welle alt. 4 in Grün ausgewiesen, zurück bis in den Bereich von 1200 Punkte treiben könnte. Unter Berücksichtigung, dass die begleitende Indikatorenlage sich hier auf Hochs wie zuletzt aus 2008 befindet und teilweise sogar neue Allzeithochs ausgebaut hat, gilt es, dies als ernstzunehmende Option in Betracht zu ziehen.





Wir werden dieses Szenario über den weiteren Verlauf hinweg verfolgen, um auf eine entsprechende Erhärtung frühzeitig in unseren Updates hinweisen zu können. Positionen sind aktuell nur auf der Long Seite einzugehen.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG