S&P500 - Diesmal sind die Chinesen Schuld!

Mit der Reaktion aus Peking, auf die angestrebte Handelspolitik aus den USA, auf 128 Importwaren der Amerikaner Strafzölle zu verhängen, wird der S&P500 erneut auf Talfahrt geschickt. So zumindest eine der vielen Erklärungen, die herbeigezogen werden, um sich die Fortsetzung der Korrekturbewegung seit dem Hoch zu erklären. Das halten wir natürlich für ausgemachten Blödsinn, das Korrekturziel steht bei uns seit Wochen fest. Bisher wurde jede Etappe dahin genau erreicht.

Chinesische Insiderinformationen haben wir keine!

Wir betiteln die aktuelle Situation weniger fantasievoll als Welle (5) von iii in Braun und sehen den Markt folglich unsere Primärerwartung einer Fortsetzung der Korrekturbewegung weiter bestätigen. So konnte der S&P500 sich bereits auf 20 Punkte unserem oberen Ziel von 2527 – 2480 Punkten nähern.

Im Anschluss an die laufende Bewegung gehen wir noch einmal von einer Gegenbewegung in Welle iv in Braun aus, bevor hier das finale Tief in Welle 4 in Grün hinterlegt wird. Diese sollte sich im Idealfall nicht mehr über 2675 Punkte erstrecken. Nach Abschluss der übergeordneten Gegenbewegung in Welle 4 in Grün seit den Hochs, sehen wir den Markt bekanntlich auf neue Allzeithochs im Bereich von 3200 Punkte vordringen. Wir werden hier noch einen Zielbereich für das erwartete Tief im Markt hinterlegen.

