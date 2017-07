S&P500 - Denken gefährdet die Dummheit!

Ganz nach diesem Motto blicken wir auf die hinter uns liegende Handelswoche und das damit in Verbindung stehende versprechen des jetzt schon in die Geschichte eingegangenen Sith Lords Janet Yellen. „Die Banken sind deutlich stärker, eine Finanzkrise zu Lebzeiten ist äußerst unwahrscheinlich.“ Wir müssen uns folglich keinerlei Gedanken mehr über die weitere Entwicklung des Finanzmarktes machen, sollten diese Aussage nicht hinterfragen und am besten unser gesamtes Hab und Gut in diesen “sicheren Hafen“ investieren. Wenn der Begriff “Fake News“ jemals Anklang gefunden hat, dann hier.





Als wir diese Aussage letzten Mittwoch lasen, bekamen wir schon fast ein Déjà-Vu, als hätte sich hier schon einmal jemand zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wem der Name John Maynard Keynes etwas sagt, der kennt wahrscheinlich auch eine seiner bekanntesten Aussagen: „Es wird in unserer Zeit keinen Crash mehr geben.“ Dies war 1927 genau 2 Jahre vor dem größten Crash eines Finanzsystems wie wir ihn seither, auch 2008, nicht mehr gesehen haben.

Dies dahingestellt gehen wir nicht davon aus, dass die FED alle Gesetze des Finanzmarktes als auch die der Physics und somit eine der grundlegenden Gesetze von Isaac Newton, außer Kraft gesetzt hat: „Was hochgeht, muss auch wieder runterkommen.“ Wir betrachten den Markt weiterhin nüchtern und kommen nach wie vor zu dem Entschluss, dass dieser übergeordnet zielsicher auf ein deutliches Hoch zusteuert, was den Markt, wie in unseren langfristigen Charts hinterlegt, in eine deutliche Korrekturbewegung übergehen lassen wird.





Wir sehen den S&P500 somit im Bereich von 2600 Punkten und letztlich im Bereich von 3400 Punkten beide Male auf ein sehr markantes Hoch zusteuern. Wobei Letzteres weit aus drastischer und zeitlich auch deutlich länger anhalten wird. Die entsprechenden Niederschläge in der Realwirtschaft werden hierbei nicht ausbleiben, wie wir bereits in unserem Sonderbericht zum S&P500 hervorgehoben hatten.



Imminent betrachten wir den Markt über 2398 Punkten in Welle iv in Lila und somit kurz davor seine Reise in Richtung 2460 Punkte fortzusetzen. Solange wir uns über dieser Marke halten können, bleibt der S&P500 bekanntlich fest in den Händen der Bullen.





Das Damoklesschwert in Form der deutlich überhitzten Indikatorenlage schwebt jedoch nach wie vor über dem Markt, weshalb wir nicht oft genug hervorheben können, wie wichtig Stopps an den entsprechenden Unterstützungen für alle Longpositionierungen sind. Hierbei sehen wir die 2398-Punkte-Marke bekanntlich als erstes deutliches Signal. Finale Bestätigung, dass die Bären den Markt auf einen Umweg in Richtung 2300 Punkte nehmen werden, sehen wir allerdings erst unter 2367 Punkten auf uns zukommen. Auch wenn dies nicht unserer Primärerwartung entspricht, muss eine solche Entfaltung unter der 200% Extension in Form der 2447-Punkte-Marke unbedingt mit eingeplant werden.



Wir sehen den Markt somit aktuell über 2398 Punkten rein technisch immer noch fest in Händen der Bullen, dürfen einen letzten Angriff der Bären unter 2447 Punkten jedoch nicht außer Acht lassen. Auch wenn der Markt sich übergeordnet inmitten unserer Primärerwartung seit 2015 befindet, müssen wir im kurzfristigen Bild aktuell einen letzten Rücksetzer unter 2398 Punkte noch mit einplanen. Bei Fragen zu unseren Updates oder Handelsinstrumenten zögern Sie bitte nicht uns jederzeit zu kontaktieren.





