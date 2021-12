S&P500 – Aufwärtstrend kommt eventuell ins Stocken

Beim S&P500 hat sich mit dem jüngsten steilen Aufwärtstrend ein neues Rekordhoch ergeben. Der Widerstand, der sich in den letzten Wochen aufgebaut hatte, wurde ohne Probleme überwunden. Die rückläufigen Umsätze sind typisch für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Da die Indikatoren im überkauften Bereich kurz vor einem Dreh stehen, könnten die letzten beiden Handelstage des Jahres noch von Kursverlusten geprägt sein. Andererseits sind die Marktteilnehmer in den USA ebenfalls an einem freundlichen Jahresausklang interessiert. Allzu große Bewegungen sollten in diesen Tagen aber nicht mehr erwartet werden.

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.