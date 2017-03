S&P500 - Auf dem Weg in den Tradingbereich!

Seit Donnerstag vergangener Woche bewegen wir uns im S&P500 auf direktem Wege in unseren Tradingbereich. Positionen sollten bereits als Limitorder hinterlegt werden. Übergeordnet sehen wir den Markt nach dem Ende der jetzigen Gegenbewegung bis in den Bereich der 2600 Punkte steigen. Natürlich schreibt die Mainstream Presse der Markt sei überhitzt. Ich möchte zu bedenken geben das Ihnen als Anleger seit 2012 das totale Armageddon der Finanzmärkte vorausprognostiziert und wöchentlich beschworen wurde. Das hat dazu geführt das viele Investoren den größten Bullenmarkt der letzten 30 Jahre verpasst haben. Immer in der Befürchtung im nächsten Moment brechen die Märkte ein. Unsere Abonnenten konnten seit 5 Jahren auf der Bullischen- und damit richtigen Seite des Marktes massive Gewinne einfahren. Der aktuelle Tradingbereich wird eine letzte Möglichkeit sein vor der nächsten Aufwärtswelle in den Markt zu kommen.









© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG