S&P500 - Auf der Lauer für den nächsten Einstieg!

Der S&P500 ist zum handzahmen Riese mutiert der den Bereich zwischen 2447 – 2398 Punkten als sein Königreich deklariert hat. Dass dies jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt ist, dürfte jedem klar sein.

Ganz im Gegenteil, wir sehen den Markt bekanntlich kurz davor noch einmal einen Absacker in Richtung Süden anzutreten um hierbei den Bereich von 2367 Punkten anzulaufen.

Die erste Bastion, die es hierfür zu durchbrechen gilt, ist bekanntlich die Unterstützung in Form der 2398-Punkte-Marke an der die Bären bisher nicht vorbeikommen. Mit Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes und spezifisch der dazugehörigen Indikatorenlage, würde dem Markt eine solche korrektive Gegenbewegung ausgesprochen guttun und den Weg in Richtung 2460 – 2480 Punkte um einiges erleichtern.

Seitdem die Bullen sich über 2398 Punkte abgesetzt haben, hatten wir immer wieder darauf hingewiesen, wie überhitzt der Markt ist und dass denn Bullen hier der Sprit ausgeht. Folglich konnten diese auch nicht genügen Kräfte mobilisieren, um den Ausbruch über die 200% Extension in Form der 2447 Punkte – Marke voranzutreiben.





Ganz im Gegenteil, der Markt wurde von dieser immer wieder zurückgeworfen und konnte hier kein Neuland gutmachen. Auch wir sind immer wieder erstaunt, wie genau sich Märkte selbst in bisher unerreichten Kursniveaus an hinterlegte Fibonaccis in Form von Extension und Retracements halten. Spezifisch im S&P500 ist dies aktuell sehr eindrucksvoll zu beobachten.









Dass sich die Bullen im laufenden Umfeld nur durch Restdämpfe halten können, unterstreicht somit zusätzlich unsere Erwartungshaltung, dass wir hier imminent vor einer Fortsetzung der laufenden Korrekturbewegung in Welle iv in Lila stehen. Solange die Bären den Markt allerdings nicht unter die 2367-Punkte-Marke, an der 161.8% Extension verlaufend treiben, bleibt all dies im Rahmen einer anschließenden Fortsetzung in Richtung 2460 Punkten. Unter 2367 Punkten wären die Tore in Richtung 2300 Punkte dann weit geöffnet.

Dies hätte zwar eine Verzögerung der übergeordneten Aufwärtsbewegung in Richtung 2600 Punkte zur Folge, würde dieses Ziel jedoch nicht weiter beeinflussen.







Da uns in der vergangenen Woche immer wieder Anschriften in Bezug auf die Aussage des FED Imperators Janet Yellen erreicht haben und deren Mut mache, dass uns eine erneute Finanzkrise in unserer Lebenszeit nicht mehr bevorsteht, wollen wir hierauf noch einmal kurz eingehen.





Eine solche Aussage kommt der meteorologischen Wettervorhersage gleich, dass es nie wieder regnen wird, und erinnert mehr an das ängstliche Pfeifen im dunklen Wald, als an eine ernst zu nehmende und vor allem fundierte Erkenntnis. Wir sehen den Markt übergeordnet bekanntlich auf eine deutliche Korrekturbewegung zusteuern, deren Niederschlag in der Realwirtschaft deutlich Spuren hinterlassen wird. Von derartiger Propaganda sollte sich somit niemand blenden lassen und dies viel mehr als deutliches Warnsignal deuten, dass auch für diese Bullen-Party schon bald die Rechnung serviert wird. Bei Fragen zu unseren Updates oder Handelsinstrumenten, zögern Sie bitte nicht uns jederzeit zu kontaktieren.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG