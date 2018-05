S IMMO-Aktie: Starke Q1-Zahlen - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:



Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) und erhöht das Kursziel von 17,50 auf 18 Euro.



Das Unternehmen habe heute den Bericht für das Auftaktquartal 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Trotz der zahlreichen lukrativen Verkäufe in den letzten zwei Jahren seien die Zahlen sehr stark ausgefallen. Der Rückgang bei den Mieteinnahmen sei relativ moderat gewesen und beim Vorsteuerergebnis, beim Nettogewinn nach Minderheiten und beim EPRA NAV je Aktie habe man sogar leichte Zuwächse verbuchen können. So sei der Nettogewinn nach Steuern von 13,7 Mio. Euro um 7% auf 14,7 Mio. Euro gestiegen. Die etwas niedrigeren Mieteinnahmen hätten durch ein verbessertes Hotelgeschäft und deutlich niedrigere Finanzierungskosten mehr als kompensiert werden können. Zudem habe der EPRA NAV je Aktie in den ersten drei Monaten gegenüber dem Jahresende 2017 noch einmal leicht um knapp 1% auf 17,79 Euro ausgebaut werden können. Was den FFO I betreffe, so habe man trotz der zahlreichen Verkäufe im Vorjahr und den damit verbundenen rückläufigen Mieteinnahmen mit 9,8 Mio. Euro praktisch genau auf dem Vorjahresniveau (9,9 Mio. Euro) gelegen. Die Gesellschaft werde im Gesamtjahr vielleicht sogar einen FFO I Anstieg vermelden können, da im Mai steuerfreie Dividendenzahlungen von über 14 Mio. Euro aus dem Bestand an Immofinanz-Aktien und CA Immo-Aktien hätten vereinnahmt werden können.



Mit den erfreulichen Zahlen zum Auftaktquartal bestätigt Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse sein "accumulate"-Rating für die S IMMO-Aktie. Die positive Kursentwicklung der Aktie sollte sich seiner Meinung nach fortsetzen. Er habe seine GuV-Prognose für 2018 leicht angehoben und erhöhe nun auch leicht sein Kursziel von 17,50 Euro auf 18 Euro. (Analyse vom 29.05.2018)









Börse Frankfurt-Aktienkurs S IMMO-Aktie:16,64 EUR 0,00% (29.05.2018, 10:38)Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:16,68 EUR -0,12% (29.05.2018, 16:28)ISIN S IMMO-Aktie:AT0000652250WKN S IMMO-Aktie:902388Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:T1LAls erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (29.05.2018/ac/a/a)