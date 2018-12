SWATCH GROUP wird unterschätzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Am G20-Gipfel in Buenos Aires haben sich die USA und China auf einen „Waffenstill­stand“ im zuletzt zu eskalieren drohenden Handelskonflikt geeinigt. Demnach verzichten die USA vorerst bis Ende März darauf, Importe aus China im Umfang von USD 200 Mrd. mit einem von 10% auf 25% erhöhten Zoll zu belegen. Von chinesischer Seite wiederum gab es eine Reihe von Zugeständnissen. Laut Staatspräsident Xi Jinping wolle man eine substanzielle Menge von US-Produkten kaufen, um den Handelsüberschuss gegenüber den USA zu reduzieren. Damit zeichnet sich das ab, was wir seit Wochen vermuten. Der Handelskonflikt beginnt sich abzuschwächen. Vor allem die Aktien jener Unternehmen, die stark auf China ausgerichtet sind, profitierten zunächst überdurchschnittlich von der Entspannung. Die Namenaktie des Uhren- und Schmuckkonzerns SWATCH GROUP legte am Tag nach Bekanntwerden der Resultate der Gipfel-Gespräche um +5% zu. Die Börsenanleger trauen dem „Frieden“ allerdings noch nicht so recht.

Im Juni notierte die Aktie noch bei CHF 91. Angesichts des deutlichen Kursrückgangs könnte man den Eindruck gewinnen, dass SWATCH GROUP, ähnlich wie viele andere Unternehmen, die Prognose mit dem Rotstift hat überarbeiten müssen. Doch dies war nicht der Fall. Im Gegenteil: Im Juli konnte CEO Nick Hayek ein Rekordergebnis sowie einen sehr guten Ausblick verkünden. Die Anleger gewichteten die Risiken des Handels­streits zwischen den USA und China sowie die Vermutungen, dass sich der Uhrenmarkt abschwächt, allerdings höher. Dabei fielen bis auf den Monat September alle Uhrenexportdaten des zweiten Halbjahres ausgesprochen erfreulich aus. Nun denn, abgerechnet wird bekanntlich immer am Schluss. Wir bleiben von den intakten Aussichten für die Uhren- und Schmuckbranche überzeugt. Auf mittlere Frist sehen wir zudem grosse Chancen bei der Superbatterie des Tochterunternehmens Belenos. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von CHF 100!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 55.75.

