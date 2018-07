SWATCH GROUP überzeugt auf der ganzen Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Anfang Juni schrieben wir in unserem Update, dass alle Zutaten für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei der Aktie des Uhren- und Schmuckkonzerns SWATCH GROUP vorhanden seien. Das schwächere Börsenumfeld setzte dem Aktienkurs zwischenzeitlich zwar zu. Am vergangenen Mittwoch hat SWATCH GROUP allerdings bewiesen, dass das Geschäft auf Hochtouren läuft. So war der präsentierte Halbjahresbericht gespickt mit Superlativen wie „Umsatzrekord“ oder „Gewinnsprung“.

Der Umsatz verbesserte sich um +14.7% auf CHF 4.27 Mrd., womit die Markterwartung von CHF 4.18 Mrd. übertroffen werden konnte. Die eindrückliche Umsatzbeschleunigung erstreckte sich über alle Marken- und Preissegmente hinweg. Nicht nur das Prestige- und Luxussegment legte deutlich zu, sondern auch das mittlere und untere Preissegment. Dies ist insofern wegweisend, weil Skeptiker immer wieder davor gewarnt hatten, dass die Smartwatches (v.a. Apple Watch) zu einer grossen Konkurrenz für SWATCH GROUP werden könnten. CEO Nick Hayek hat dies immer verneint und scheint damit nun Recht zu bekommen. Richtig lagen wir mit unserer Einschätzung, dass die Gewinnzahlen überproportional zum Umsatzanstieg zulegen werden. Die Margenverbesserung hat nun dazu geführt, dass der Betriebsgewinn um +69.5% auf CHF 629 Mio. gestiegen ist. Die Markterwartung lag bei CHF 613 Mio. Unter dem Strich konnte SWATCH GROUP den Reingewinn um +66.5% auf CHF 468 Mio. (Markterwartung CHF 461 Mio.) verbessern. Bis Ende Jahr erwartet SWATCH GROUP ein weiteres starkes Wachstum, womit die Ausgangslage perfekt ist. In Anlegerkreisen wurde der formidable Geschäftsbericht honoriert, wobei der Kursanstieg ruhig etwas kräftiger hätte ausfallen dürfen. Bei den Analysten fand das Zahlenset ebenfalls grossen Anklang. So schrieb zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank, dass man der Aktie auf Jahressicht ein Kurspotenzial von +15% zutraut. Wir bleiben bei SWATCH GROUP investiert, unser Kursziel lautet CHF 100!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 89.50.

