SWATCH GROUP hat mehrere Pfeile im Köcher!

(wirtschaftsinformation.ch) – Während der Swiss Market Index inkl. Dividendenausschüttungen seit Anfang Januar um +13% zugelegt hat, steht die Aktie des Uhren- und Schmuckkonzerns SWATCH GROUP inkl. Dividendenausschüttung um +23% im Gewinn. Davon profitierten jene Leserinnen und Leser, die dem Musterportfolio der WIRTSCHAFTSINFORMATION folgen.

In der aktuellen Unternehmensphase, die von Anzeichen einer Rückkehr zum Wachstum geprägt ist, stehen die monatlichen Uhrenexportdaten jeweils im Zentrum der Bericht­erstattung rund um SWATCH GROUP. Die neusten Exportdaten sind mit -5.7% zwar ein wenig schwächer ausgefallen als erwartet. Gemäss unserer Einschätzung dürfen die Daten aber nicht überbewertet werden, da im Berichtsmonat drei Arbeitstage weniger anfielen. Viel wichtiger ist, dass die 12-Monats-Betrachtung weiterhin eine Erholung der Uhrenverkäufe signalisiert. Ob SWATCH GROUP in diesem Jahr tatsächlich ein Umsatzwachstum von +10% generieren wird, wie es CEO Nick Hayek angedeutet hat, kann aktuell natürlich noch nicht bestätigt werden. Die Richtung scheint jedoch zu stimmen, weshalb wir für den weiteren Jahresverlauf sehr zuversichtlich sind. Während das erste Halbjahr in etwa noch auf Vorjahresniveau ausfallen wird, gehen wir im zweiten Halbjahr von einem beschleunigten Umsatzwachstum aus. Höhere Umsätze bewirken bei den Uhrenherstellern eine überproportional steigende Gewinnmarge, was der grund­sätzliche Treiber hinter den „Uhren“, so wird die SWATCH-Aktie in Börsenkreisen genannt, ist. Nach unserem Ermessen wird allerdings einem weiteren Bereich, der Batterien-Tochter Belenos, noch zu wenig Beachtung geschenkt. Bezüglich Leistung und Haltbarkeit soll die Belenos-Batterie die Konkurrenz überflügeln, meinen Branchenexperten. Den Braten gerochen haben anscheinend aber die Analysten der Neuen Helvetischen Bank, die SWATCH GROUP auch einen „Battery-Play“ nennen. Wir sind gespannt, ob sich die Belenos-Batterie am Markt durchsetzen wird. Kursziel CHF 100!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 74.90.

