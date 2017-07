SWATCH GROUP vor Wachstumsschub!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Am letzten Freitag hat der Bieler Uhren- und Schmuckkonzern SWATCH GROUP für das erste Geschäftshalbjahr einen um +7% höheren Reingewinn von CHF 281 Mio. rappor­tiert. Damit konnte man die Markterwartung erfüllen. Mit dem erzielten Umsatz von CHF 3.71 Mrd. (+0.3% in CHF, +1.2% in Lokalwährungen) lag das Unternehmen hingegen leicht unter der Markterwartung. Dies ist aber kein Beinbruch, da sich die Zeichen be­reits seit einiger Zeit verdichten, dass das zweite Geschäftshalbjahr den lange ersehnten Aufschwung bringen dürfte. SWATCH-CEO Nick Hayek nannte zuletzt einen Umsatzan­stieg von +10% (in Lokalwährungen), den man bis Ende 2017 realisieren könne.

Betrachtet man die Entwicklung im Juni und Juli, so deutet in der Tat einiges auf eine klare Wachstumsbelebung hin. SWATCH GROUP verzeichnete in den vergangenen zwei Monaten bei allen Marken steigende Verkäufe, wobei die Aufwärtstendenz im Prestige- und Luxussegment am ausgeprägtesten war. Insofern sind die Aussichten intakt, dass es zu einer graduellen Erholung kommt, womit das von Hayek genannte Umsatzziel tatsächlich erreicht werden könnte. Unmittelbar nach Börseneröffnung büsste die Aktie an Terrain ein. Dann übernahmen aber jene Anleger das Zepter, welche die Erwartung von SWATCH GROUP goutierten, dass im zweiten Halbjahr ein sehr positives Wachstum erzielt werden könne. In der Endabrechnung bewirkte der jüngste Halbjahresabschluss einen Kurszuwachs von zwei Prozent. Dass es bei SWATCH GROUP in den nächsten 12 Monaten deutlich stärker nach oben gehen könnte, darauf weist aber die Zürcher Kantonalbank hin. Der zuständige Analyst traut der Aktie einen Kursanstieg von satten +30% zu, falls sich die Uhren-Nachfrage weiter erholt. Wir sehen auf dem aktuellen Kursniveau eine hervorragende Gelegenheit, sich bei dieser Schweizer Qualitätsaktie mit der Aussicht auf eine Top-Performance zu positionieren. Unser Kursziel lautet nach wie vor CHF 100!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 72.05.

