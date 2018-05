SWATCH GROUP in Rekordlaune!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit einem Kursgewinn von +22% ist die Inhaberaktie von SWATCH GROUP seit Anfang Jahr die beste Aktie im Swiss Market Index. Die Namenaktie, die wir im Musterportfolio führen, ist mit einem Kursgewinn von +20% ebenfalls sehr gut gelaufen. Wir bevorzugen die Namenaktie, weil zur Inhaberaktie immer noch ein so genannter Ecart (Bewertungslücke) besteht. Derzeit steht die Inhaberaktie bei CHF 485. Weil die Namenaktie auf Basis Nominalwert genau einen Fünftel repräsentiert, müsste die Namenaktie bei CHF 97 notieren. Zwei Szenarien würden den Abbau des Ecarts bewirken: SWATCH GROUP führt die Einheitsaktie ein oder zieht sich von der Börse zurück. Wie Sie wissen, setzen wir jedoch aus fundamentalen Überlegungen auf den Uhren- und Schmuckkonzern.

Unser bereits vor Monaten skizziertes Wachstumsszenario hat zuletzt weitere Nahrung erhalten. Zunächst legte der französische Luxusgüterkonzern LVMH brillante Geschäfts­zahlen vor, was die Stimmung im Sektor generell hob. Gegen Ende April wurden dann die Uhrenexportdaten für den Monat März publiziert. Das Wachstum lag bei +4.8%, womit das kumulierte Wachstum im ersten Quartal nun +10.1% beträgt. Einmal mehr war der asiatische Markt mit einem Wachstum von +17.7% der entscheidende Treiber. Das Unternehmen wächst aber in allen Märkten, von Grossbritannien über die USA bis nach Asien. „Jeder Monat ist ein Rekordmonat für uns“, sagte SWATCH-Chef Nick Hayek in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Positiv ist zudem, dass das zweit­oberste Preissegment (+13.0%) und das oberste Preissegment (+1.7%) wachsen. Ein Vor­teil ist auch die jüngste Frankenschwäche. Bereits in einem früheren Update wiesen wir darauf hin, dass die erwarteten Verschiebungen auf den Währungsmärkten zu­sätzliche Impulse freisetzen werden. Noch keine weiteren Informationen gab es von der Belenos-Superbatterie. Wir gehen allerdings davon aus, dass wir bald Neuigkeiten erfahren werden. Kursziel CHF 100!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 89.50.

