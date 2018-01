SWATCH GROUP vor Gewinnschub!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit einem Kursgewinn von +8% legte die Namenaktie des Westschweizer Uhren- und Schmuckkonzerns SWATCH GROUP im Dezember eine bärenstarke Performance auf das hiesige Börsenparkett. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen ist SWATCH GROUP ein spätzyklischer Titel. Ein Wirtschaftsaufschwung macht sich erst später als bei anderen konjunktursensitiven Aktien bemerkbar. Daneben kommt von der Währungsfront sowie von zahlreichen positiven Analystenkommentaren der nötige Rückenwind.

Nach den Sitzungen von Mitte Dezember, als die US-Notenbank die Zinsen erhöhte, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank den Referenzzinssatz je-doch tief im Untergeschoss beliessen, ist die Basis für eine weitere Abschwächung des Schweizer Frankens gelegt. Und da SWATCH GROUP einen hohen Umsatzanteil im Ausland aufweist, winken Währungsgewinne. Den positiven Analystenreigen eröffnete die Credit Suisse, die das Rating von „Underperform“ auf „Outperform“ und das Kursziel von CHF 56 auf CHF 92 erhöhte. Verwiesen wurde auf die sich verbessernde Situation in Asien, wo SWATCH GROUP rund 60% der Umsätze erzielt. Der zuständige Branchen-analyst hat die Gewinnschätzung für 2018 und 2019 um +19% resp. +21% angehoben. Auch die britische Bank Barclays warf das Handtuch. Lautete die Empfehlung zuvor „Underweight“, was einer Verkaufsempfehlung entspricht, wird die Aktie jetzt mit „Overweight“ eingestuft und damit zum Kauf empfohlen. Nach CHF 61 steht das Kursziel bei CHF 90. Der zuständige Branchenexperte erwartet, dass das organische Umsatzwachstum stark ausfallen werde. Voll des Lobes ist die Zürcher Kantonalbank (ZKB), welche die Aktie mit „Übergewichten“ einstuft. Der verantwortliche Branchenanalyst erwartet, dass sich die Gewinnmarge auf 20% verdoppeln wird. Bei einem guten Börsenumfeld liege der faire Wert bei CHF 94, so die ZKB. Mit einem Kursziel von CHF 100 sind wir für diese Musterportfolio-Aktie sogar noch eine Spur optimistischer eingestellt!

SWATCH GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol UHRN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 871‘110, letzter Kurs ca. CHF 74.50.

