SUNRISE übertrifft die Erwartungen!

(wirtschaftsinformation.ch) – Das zweitgrösste Schweizer Telekomunternehmen SUNRISE hat vor einer Woche über den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten berichtet. Der Umsatz verbesserte sich um +3.4% auf CHF 1‘390 Mio. (Markterwartung CHF 1‘383 Mio.), der Reingewinn lag bei CHF 72 Mio. (Markterwartung CHF 66 Mio.). SUNRISE hat damit besser abgeschnit­ten als vom Gros der Marktakteure erwartet. Gleichwohl war in der Finanzpresse die Rede davon, dass der Reingewinn um -85% tiefer ausgefallen sei als 2017. Damals wies SUNRISE einen Reingewinn von CHF 481 Mio. aus.

Weil das letztjährige Ergebnis durch den Verkauf von 2‘200 Antennenmasten um satte CHF 420 Mio. aufpoliert wurde, muss dieser Einmaleffekt berücksichtigt werden. Ohne den Verkauf der Antennenmasten hätte im 2017 ein Reingewinn von CHF 61 Mio. resul­tiert. SUNRISE hat den Reingewinn in diesem Jahr demnach um +18% steigern können, was angesichts des umkämpften Telekommarkts beachtlich ist. Die Anleger sahen das auch so und bezahlten die Aktie am Tag der Ergebnispublikation in einer ersten Reaktion um +2% nach oben. In Börsenkreisen kamen die Kennzahlen gut an. Trotz hartem Wettbewerb finde SUNRISE ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Profitabilitätswachstum und Investitionen, schrieb etwa die Bank Vontobel. Der zuständige Branchenverantwortliche empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von CHF 99 zum Kauf. Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass die Strategie von SUNRISE funktioniert, auch wenn das Unternehmen im Schweizer Telekommarkt nur die „zweite Geige“ spielt. Das aktuelle Kursniveau eröffnet jedenfalls die Chance, sich bei einer klassischen Dividendenaktie zu positionieren. Wir rechnen im April 2019 mit einer Dividendenausschüttung von CHF 4.25 je Aktie (Rendite 4.9%), im April 2020 erwarten wir eine Dividendenausschüttung von CHF 4.50 je Aktie (Rendite 5.2%). Wir peilen ein Kursziel von CHF 105 an und erhöhen die Einstufung von „HALTEN“ auf „KAUFEN“!

SUNRISE N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol SRCG gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A14M5T, letzter Kurs ca. CHF 86.15.

