SUNRISE: Günstige Kaufgelegenheit?

(wirtschaftsinformation.ch) – Seit der Ende Februar angekündigten Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC hat die Aktie der zweitgrössten Telekomgesellschaft SUNRISE einen schweren Stand. Dies über­rascht, weil der angestrebte Deal in Börsenkreisen als strategisch sinnvoll bewertet wird. Man schätzt, dass die Gesamtsynergien bei fast CHF 3 Mrd. liegen werden. Gleichwohl wird die Übernahme keine Sonntagsspazierfahrt für SUNRISE, der Kaufpreis wird mit CHF 6.3 Mrd. beziffert. Im Vergleich zur Börsenbewertung von SUNRISE (CHF 3.2 Mrd.) ist das ein gewaltiger Brocken. SUNRISE plant eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 4.1 Mrd., was ein Grund für die Zurückhaltung der Anleger ist.

Die deutsche Freenet, mit einem Anteil von 24.5% der grösste Eigner von SUNRISE, hat sich in einer ersten Reaktion dahingehend geäussert, dass man sich nicht an der Kapital­erhöhung beteiligen wolle. Der Zukauf von UPC wird zwar ebenfalls als logisch bezeich­net. Auf Seiten von Freenet wurden aber Zweifel an der Transaktionsstruktur geäussert. Die Aussagen kamen wiederum beim SUNRISE-Finanzchef André Krause überhaupt nicht gut an, weil man die Details der Transaktion während eines Jahres im Verwaltungsrat diskutiert habe. Trotz der Verstimmung, die von Freenet ausgeht, scheint die geplante Übernahme bei vielen Grossanlegern auf offene Ohren zu stossen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die Investoren für uns gewinnen können“, sagte SUNRISE-Chef Olaf Swantee. Weiter sagte er: „Hier entsteht ein nationaler Champion, der den Platzhirsch Swisscom wirklich herausfordern kann und erhebliches Synergie-Potenzial hat.“ Unsere Aufmerksamkeit gilt nun aber der Dividende. Am 12. April werden CHF 4.20 je Aktie (Rendite 5.8%) ausbezahlt. Weil die Dividendenausschüttung aus den Kapitaleinlage-reserven des Unternehmens erfolgt, fallen für Privatanleger mit Domizil Schweiz keine Verrechnungs- und Einkommenssteuern an. Wer sich die Dividende sichern will, kauft die Aktie noch heute. Unser Kursziel lautet CHF 105!

SUNRISE N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol SRCG gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A14M5T, letzter Kurs ca. CHF 72.45.

