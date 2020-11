STUDIE ZEIGT, DASS INSTITUTIONELLE INVESTOREN DIE WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN PLÄNE DER DEUTSCHEN REGIERUNG WÄHREND DER CORONAKRISE UNTERSTÜTZEN

66 % der Umfrageteilnehmer erwarten, dass institutionelle Investoren ihr Engagement in Deutschland in den nächsten 12 Monaten ausbauen werden



40 % der institutionellen Investoren erwarten, dass das deutsche Wirtschaftswachstum die Prognose von 4,4 % übertreffen wird, gegenüber 20 %, die glauben, dass es unter diesem Wert liegen wird









Eine aktuelle Erhebung (1) unter institutionellen Investoren in Deutschland und den USA, die zusammen ein Vermögen von 44,37 Milliarden Euro verwalten, zeigt, dass 80 % der Befragten der Meinung sind, dass die deutsche Regierung ein wesentlich umfassenderes Paket zur Stützung der Wirtschaft und Erhaltung von Arbeitsplätzen geschnürt hat als andere große Nationen.





Die Ergebnisse stammen von MBH Corporation plc, einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und der Düsseldorfer Börse notiert ist und erfolgreiche, gut etablierte kleine und mittlere Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert.





Die deutsche Regierung hat für das Jahr 2021 ein Wirtschaftswachstum von etwa 4,4 % prognostiziert, aber 40 % der im Zuge der Studie befragten professionellen Investoren gehen davon aus, dass es höher ausfallen wird, während 20 % glauben, dass es niedriger ausfallen wird.





Mit Blick auf Investitionen in Deutschland und deutsche Aktien erwarten 26 % der institutionellen Anleger, dass professionelle Anleger ihr diesbezügliches Engagement „erheblich“ ausbauen werden, und weitere 40 % erwarten einen leichten Anstieg.





Doch wie alle Länder, die sich von der Covid-19-Krise erholen wollen, wird auch Deutschland vor vielen Herausforderungen stehen. Im September prognostizierte die deutsche Regierung, dass ihre Wirtschaft im Jahr 2020 um etwa 5,8 % schrumpfen wird, aber 62 % der institutionellen Anleger glauben, dass sie noch stärker schrumpfen wird.





Es wurde prognostiziert, dass sich die deutsche Wirtschaft bis zum 4. Quartal 2021 auf das Niveau vor der Pandemie erholen wird, aber die Studie der MBH Corporation zeigt, dass nur 28 % der institutionellen Investoren glauben, dass sie dies bis dahin erreichen wird, während 46 % glauben, dass es noch länger dauern wird.





Das politische Instrument Kurzarbeit der deutschen Regierung, mit dem der Staat Unternehmen subventioniert, damit Arbeitnehmer auch dann Lohn und Gehalt erhalten, wenn sie nicht arbeiten, wurde bis Ende 2021 verlängert, doch 84 % der institutionellen Anleger glauben, dass dies zur Entstehung von „Zombie-Unternehmen“ beitragen wird. Das sind Firmen, die ihre Geschäftstätigkeit einstellen sollten, weil sie aus anderen Gründen als den durch die Pandemie verursachten Problemen unprofitabel sind. Jeder vierte (24 %) der befragten institutionellen Investoren (24 %) glaubt zudem, dass eine reale Gefahr besteht, dass Kurzabeit gesunde deutsche Unternehmen „anstecken“ könnte, indem der Druck zur Umstrukturierung von ihnen genommen wird.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: „Die deutsche Regierung hat Lob für ihren Umgang mit der Covid-19-Krise erhalten, insbesondere im Vergleich zu anderen führenden Nationen.





Unsere Studie zeigt, dass dies von vielen institutionellen Investoren erkannt wurde, die einen positiveren Ausblick für Deutschland und seine Wirtschaft haben als für andere führende Länder. Dies könnte zu weiteren Investitionen in deutsche Unternehmen und Aktien führen.





Doch wie alle anderen steht auch Deutschland vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, seine Wirtschaft so schnell wie möglich wieder auf das Niveau vor Covid-19 zu bringen. Sie sind jedenfalls in einer besseren Position als die meisten anderen, um dies zu erreichen.“





Die MBH Corporation veröffentlichte kürzlich ihre Halbjahresergebnisse für das Jahr 2020, die ein Umsatzwachstum von 31 % auf 27,4 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 21,0 Millionen GBP) und einen stabilen Reingewinn von 0,7 Millionen GBP auswiesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) stieg um 13 % auf 1,5 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 1,3 Millionen GBP).





MBH hat derzeit 20 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und strebt im Rahmen eines kontinuierlichen Wachstumskurses den Erwerb weiterer Unternehmen ähnlicher Art an.





MBH konzentriert sich auf gut etablierte Unternehmen, die überwiegend schuldenfrei sind, ein EBITDA von rund 0,5 Millionen GBP bis 10 Millionen GBP erwirtschaften und im Allgemeinen noch von ihren Gründern geführt werden.





Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.





Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt.

MBH Corporation PLC beauftragte das Forschungsunternehmen Pureprofile mit der Durchführung einer Befragung von 25 institutionellen Investoren in Deutschland und 25 in den USA. Die Befragung wurde Ende Oktober 2020 online durchgeführt.







MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.





