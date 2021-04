STS Group AG: „Einstieg von Adler Pelzer könnte Expansion beflügeln“

Das Corona-Jahr 2020 war sehr schwierig für die Automobilindustrie, die vor allem im zweiten Quartal stark unter Druck geraten ist. Der Umsatzeinbruch hat bei STS zu umfangreichen Anpassungsmaßnahmen geführt. Mit einem neuen Vorstand an der Spitze wurden etliche Funktionen an die operativen Töchter transferiert, die Konzernzentrale verschlankt und vor allem der Bereich Acoustics, der schon vor der Corona-Krise unter einer schwachen Profitabilität gelitten hatte, verkauft. Die Früchte der Maßnahmen konnten bereits im Schlussquartal 2020 mit einer deutlichen Geschäftserholung geerntet werden. Im Gesamtjahr konnte so der Umsatzrückgang (aus fortgeführten Aktivitäten) auf 6,2 Prozent eingedämmt werden, das bereinigte EBITDA lag mit 17,7 Mio. Euro sogar nahezu auf Vorjahresniveau.

Das Unternehmen hat sich auf das größere Geschäft mit Hard-Trim-Produkten fokussiert und setzt für das künftige Wachstum auf den chinesischen Markt, auf dem sich STS schon eine starke Position erarbeitet hat, sowie auf den US-Markt, der mit einem neuen Werk erschlossen werden soll. Positive Impulse verspricht auch die Elektromobilität, da der Konzern mit Produkten wie der eigenen Lösung für die Batterieabdeckung auf eine rege Nachfrage stößt.

Die Positionierung wird offensichtlich auch von der Adler Pelzer Group als aussichtsreich eingestuft, die den Kauf des 73,3-prozentigen STS-Aktienpakets von der Beteiligungsgesellschaft Mutares zu einem Preis von 7,00 Euro je Aktie vereinbart hat. Noch allerdings steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden sowie der Finanzierungspartner von Adler Pelzer.

Wir sehen uns durch diese Pläne dennoch in unserer positiven Einschätzung von STS bestätigt. Obwohl wir die aus dem Hinzugewinn eines Großaktionärs aus der Branche sich möglicherweise ergebenden positiven Effekte noch nicht eingeplant haben, sehen wir den fairen Wert von STS mit 11,60 Euro je Aktie deutlich über dem aktuellen Kurs. Und auch über dem Preis der Transaktion, der mit einem signifikanten Paketabschlag, auch aufgrund der noch unsicheren Branchenlage, verbunden sein dürfte.

Wir stufen die Aktie angesichts eines Kurspotenzials von mehr als 50 Prozent und eines inzwischen gesunkenen Prognoserisikos von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hoch.

