Der ultimative Deckel





Der Bruch des Korrekturtrends seit Sommer 2015 sowie die erfolgreiche Bodenbildung

bei gut 350 Punkten haben sich als die erwarteten Katalysatoren für den Stoxx Europe

600® herauskristallisiert. Mit dem jüngsten Verlaufshoch (397 Punkte) haben die europäischen

Standardwerte nun die „ultimative Widerstandszone“ erreicht. Schließlich gelang es

dem Aktienbarometer weder in den Jahren 2000 und 2007 noch 2015 die Hürde bei 400

Punkten nachhaltig zu überspringen. Mit anderen Worten: Zwischen 401 und 415 Punkten

warten die Schlüsselbarrieren schlechthin auf die Aktienmarktbullen (siehe Chart 3).

Da der MACD unverändert „long“ positioniert ist, erwarten wir bis zum Hochsommer einen

echten Test der angeführten Barrieren. Trotz des intakten Aufwärtstrends seit Herbst

2011 (akt. bei 339 Punkten) wird ein Sprung über die angeführten Hürden aber alles

andere als ein Selbstläufer. Gelingt der Befreiungsschlag dennoch, wäre die Tragweite

umso größer: Schließlich wäre dann sogar die Schiebezone der letzten 20 Jahre beendet,

was im Umkehrschluss nochmals für ein neues prozyklisches Einstiegssignal sorgen würde.

Mit anderen Worten: Ein „bullisher“ Ausbruch stellt DAS Risiko für unser Basisszenario

einer markanten Korrektur im 3. Quartal dar.





















STOXX® Europe 600 (Monthly)











































