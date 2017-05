STOXX® Europe 600 (Monthly) - Die grundsätzliche Marktstruktur

STOXX® Europe 600 (Monthly)











































Am Kursverlauf des Stoxx Europe 600 lässt sich noch ein ganz grundsätzliches Verhaltensmusterexemplarisch aufzeigen: Während untere Trendwenden sich am Aktienmarkt häufig durcheine hohe Dynamik auszeichnen, benötigen Wendepunkte auf der Oberseite regelmäßigdeutlich mehr Zeit. Für die obere Trendwende ist also ein gewisser Distributionsprozesscharakteristisch. Aufgrund der derzeit zunehmenden Diskussionen um die Ausprägungeines möglichen Tops möchten wir vor allem die wichtigen Wendepunkte der Jahre 2000,2007 und 2015 unter die Lupe nehmen. Von März bis September 2000 „beschäftigte“ sichdas Aktienbarometer insgesamt sechs Monate mit dem Widerstand bei gut 400 Punkten.2007 „hangelte“ sich der Index zwar nur drei Monate an der ultimativen Barriere entlang,doch im Herbst kam es zu einem zweiten „Echohoch“ (391 Punkte). Vor allem in der Summewurde eine saubere Toppbildung ausgeprägt. Selbst im Jahr 2015 wurde die Kernwiderstandszoneüber einen Zeitraum von sechs Monaten getestet ehe ein nachhaltiger Abverkauf einsetzte.Als Kernbotschaft können Investoren also mitnehmen: Selbst im negativen Fall einesMarkttops sollte es zunächst im Bereich der Barrieren bei 400 Punkten zu einem mehrmonatigenDistributionsprozess kommen.