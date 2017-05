STOXX® 600 Utilities (Monthly) - Fächer vervollständigt?

STOXX® 600 Utilities (Monthly)











































Einen möglicherweise lehrbuchmäßigen Verlauf nimmt derzeit der Chart des Stoxx Europe600 Utilities®. Nach dem Bruch zweier Trendlinien wackelt derzeit die dritte Auffächerungslinie(akt. bei 299 Punkten) eines nahezu idealtypischen Fächers (siehe Chart). In der Vergangenheitbrachte der Bruch der dritten Baissetrendlinie oftmals die endgültige Wende zum Besseren.Aus charttechnischer Sicht wird die Bedeutung der o. g. Trendlinie noch zusätzlichdurch die 38-Monats-Linie (akt. bei 304 Punkten) unterstrichen. Mut in Sachen „diskutierterBefreiungsschlag“ machen derzeit die quantitativen Indikatoren. Während der RSI einekleine Bodenbildung vollzogen hat, gelang dem MACD jüngst ein neues Einstiegssignal.Gelingt ein nachhaltiger Befreiungsschlag, winkt zunächst ein Wiedersehen mit demHoch vom Juni 2016 bei 316 Punkten. Auf dem Weg zu den Hochpunkten der letzten Jahrezwischen 342 und 347 Punkten dürfte dieses Level letztlich aber nur ein Etappenzieldarstellen. Der Sprung über dieses Barrierenbündel würde dann sogar die große Bodenbildungder letzten acht Jahre abschließen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden,sollte das Branchenbarometer in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Abwärtstrendliniezurückfallen.