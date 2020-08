STMicroelectronics – Strategien im Seitwärtsmarkt

Der europäische Halbleiterhersteller STMicroelectronics (ISIN NL0000226223) mit Sitz in Genf und Listing in Paris, Mailand und New York und weltweiten Fabrikationsstätten steht am Anfang der Wertschöpfungsketten innovativer Entwicklungstrends wie etwa Smart Mobility, Power and Energy Management, Internet of Things und 5G. Die Aktie handelt nach dem 10-Jahres-Hoch Mitte Februar bei 30 Euro und Corona-Tiefs bei 14 Euro mittlerweile wieder auf 25 Euro. Für den Großteil der Analysten ist der Titel ein Kauf, die optimistischen 12-Monats-Kursziele reichen bis 30 Euro. Dieses etwa 20-prozentige Renditepotenzial lässt sich auch mit Zertifikaten zu einem defensiveren Risikoprofil abbilden.

Discount-Strategie: STM im September über 23 Euro / Dezember über 22 Euro

Das Produkt der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HZ5S7D0 verspricht beim Preis von 22,45 Euro eine Rendite von 0,55 Euro oder 19,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.20 mindestens auf Höhe des Caps von 23 Euro schließt, sonst erhalten Anleger eine Aktie. Sicherheitspuffer knapp 10 Prozent.

Eine ähnliche Strategie bis Mitte Dezember mit etwas mehr Sicherheit: Der Discounter mit der ISIN DE000HZ5S7J7 bietet 16 Prozent Puffer. Aus dem Kaufpreis von 20,82 Euro errechnet sich eine Renditechance von 1,18 Euro oder 14,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.20 mindestens auf 22 Euro notiert, andernfalls erfolgt auch hier die Lieferung einer Aktie.

Bonus-Strategie: STM bis Dezember immer über 18 Euro

Mehr Puffer und Rendite gibt’s nur mit Barriere: Das Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN DE000HZ3J305) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 27,50 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 18 Euro (Puffer 27 Prozent) bis zum Bewertungstag (18.12.20) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 25,24 Euro liegt der maximale Gewinn bei 2,26 Euro, was einer Rendite von 23,5 Prozent p.a. entspricht. Attraktive Konditionen: Der Preis für das Zertifikat liegt nur 1,4 Prozent höher als der Aktienkurs (geringes Aufgeld).

ZertifikateReport-Fazit: Mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten können europäisch ausgerichtete Anleger ihr Portfolio mit einer defensiven Strategie im Technologie-Sektor ergänzen und von einer Seitwärtsbewegung und / oder den Rückgang der Volatilität der STMicroelectronics-Aktie profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von STMicroelectronics-Aktien oder von Anlageprodukten auf STMicroelectronics-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen