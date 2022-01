SSR Mining – Starke Rohstoffmärkte könnten die Kurse dynamisch ansteigen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Symbol: SSRM ISIN: CA7847301032



Rückblick: SSR Mining ist ein in Vancouver und Denver ansässiger Gold-, Silber-, Zink- und Zinnproduzent, der die größte Silbermine Argentiniens besitzt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Explorationsaktivitäten in ganz Amerika und Australien. Die Aktie konnte im November stark zulegen und ist bis auf 20 USD gestiegen. In Folge wurde diese steile Bewegung wieder gekontert.

Meinung: Die saisonale Stärke an den Rohstoffmärkten könnte auch die SSR-Aktie wieder beflügeln. Den EMA-50 konnte die Aktie bereits zurückerobern. Auch das Down-GAP von Anfang Jänner konnte geschlossen werden. Bei Kursen über dem Hoch der letzten Woche, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 19.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.20 USD



Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis wir Kurse über der Kerze von letztem Mittwoch bekommen. Nach dem Einstieg könnte die Position unter dem letzten Tiefpunkt abgesichert werden.

Meine Meinung zur SSR Mining ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SSRM



