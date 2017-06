Willy Brandt gilt landläufig als beliebtester und erfolgreichster Politiker der SPD, er nannte sich von Frahm einst in Brandt um. Helmutchmidt scheiterte dagegen im Misstrauensvotum von FDP und CDU, Gerdchröder wurde durch seinenhinweggefegt. Martin Schulz braucht eine neue Strategie. Doch manchmal ist es so einfach wie das Achten auf die Vola am Aktienmarkt (STICHWORT 12 Punkte beim VDAX-New).chulz muss sich umbenennen! SPD- denkt doch einmal nach.chulz,charping,teinmeier,teinbrück – mit dem Buchstabenvorne wird dies nichts! Die CSU weiß das nur zu gut!trauß scheiterte, danach probierte man nochmaltoiber – zweimal nix gewesen. Die CDU agiert erst gar nicht so dumm. Adenauer, Erhard, Kohl, Merkel – never change winning letters without s. In diesem Sinne – diese Analyse von Feingold Research wird Ihnen präsentiert in Gedanken an Michaelpreng, den Berater von Edmundtoiber. Ach ja – Spreng…Sie verstehen. In diesem Sinne – Humorvolles und ganz viel zum DAX, zur Vola, zur Wahl, zu den FANGS, zu Tesla und zu vielem mehr erfahren Sie heute in dermit einem Gast, der für Klartext steht und keine Anschläge auf die Demokratie und die Märkte verübt, sondern sich vor keinem Thema drückt – Egmond Haidt. Einschalten ab 18 Uhr. Und an die SPD – Olafcholz wäre auch nix gewesen.

Hier geht es übrigens zu unseren bisherigen Webinaren der Woche – anklicken lohnt mit Investmentideen vom Montag im Webinar mit Onemarkets.

Übrigens haben Daniel und Nicolas ihre Kanzlerpläne begraben. Sie ahnen, warum..;-)

Nicht begraben sind dagegen die Trading-Ideen der letzten Tage und da laufen die Puts auf US-Techs und US-Märkte sowie Comeback-Long auf Öl ziemlich gut, auch long Nordex vom Montag Abend war ein ganz guter Treffer. Die Absicherungen auf MDAX und TecDAX könnten auch alsbald greifen, diese hatten wir Montag auch vorgestellt.