So wird Altgold wieder wertvoll

Weil Gold selten und dadurch ausgesprochen wertvoll ist, wird es – im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoffen – nicht verbraucht, sondern in der Regel sorgsam behütet. Durch Recycling geht so gut wie kein mühsam zutage gefördertes Gold verloren.

Altgoldservice gilt als ausgesprochen umweltfreundlich

Bei pro aurum wird – neben dem Handel von Barren und Münzen – auch großer Wert auf edelmetallnahe Dienstleistungen wie den „Altgoldankauf“ gelegt. Dieser Geschäftsbereich wurde 2010/2011 aufgrund zahlreicher Kundenanfragen ins Leben gerufen und erfreut sich insbesondere in Phasen hoher Goldpreise großer Beliebtheit. Den Geschäftsbereich selbst verstehen wir nicht als wichtigen Umsatz- oder Renditebringer; vielmehr können wir uns durch dieses zusätzliche Angebot als Edelmetallexperte profilieren. Wer Schmuck, Zahn- und Bruchgold, Medaillen, Bandgold, Tafelsilber oder Granulate – aus welchen Gründen auch immer – zu Geld machen möchte, sollte den Service von pro aurum aus folgenden Gründen unbedingt in Betracht ziehen.

Aufgrund der Unternehmensgröße verfügen wir über hochwertiges technisches Equipment, um den Wert und Feingehalt von eingeliefertem Altgold exakt zu ermitteln. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen einer Wertermittlung Ihrer Exponate in einer unserer Filialen oder der Inanspruchnahme unseres im Internet verfügbaren Altgoldrechners. Als wichtigen Pluspunkt betrachten wir aber auch den Vorteil, dass beim Einschmelzen von Edelmetallexponaten nicht nur der Goldanteil, sondern auch etwaige Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium bei der Wertermittlung berücksichtigt werden, was in der Branche keine Selbstverständlichkeit darstellt. Verglichen mit der Minenproduktion kann man das Recycling von Gold dank des Schmelzvorgangs als erheblich weniger energieintensiv und umweltschädlich einordnen. Zu guter Letzt sprechen aber auch weiche Faktoren wie Seriosität, Vertrauen, Fairness und Transparenz für den Altgold-Service von pro aurum. Seit der Gründung von pro aurum im Jahr 2003 vertrauen wir in erster Linie auf Mund-zu-Mund-Propaganda und weniger auf teure Werbung in diversen Hochglanz-Magazinen. Das seither erlangte Kundenvertrauen werden wir auf keinen Fall durch unfaire Goldankaufpreise oder -praktiken aufs Spiel setzen.

Altgoldankauf ist in jeder Filiale möglich

Bei Interesse können Sie mit ihrem Altgold während der Öffnungszeiten ganz unverbindlich eine unserer Filialen aufsuchen, um dessen Wert zu ermitteln – auch ohne vorherige Terminvereinbarung (Ausnahme: verkaufsoffene Samstage). Für den Fall, dass sich die Feingehalte und die Goldmengen problemlos ermitteln lassen, wird Ihnen auf Basis tagesaktueller Preise ein konkretes Angebot gemacht. Wer damit einverstanden ist, erhält den ausgewiesenen Wert sofort ausbezahlt. In unserer Firmenzentrale im Münchner „Goldhaus“ kann man die Altgold-Expertise als „hochkonzentriert“ bezeichnen. Dort kann nämlich auf das Fachwissen unseres erfahrenen Goldschmieds und ein hochwertiges Instrumentarium zur Wertermittlung direkt zugegriffen werden. Und sollte sich einmal der Goldgehalt der mitgebrachten Exponate nicht zweifelsfrei feststellen lassen, können wir die edle Ware zum Einschmelzen an eine „Scheideanstalt“ weiterleiten. Sie erhalten dann ein sogenanntes „Schmelzzertifikat“, in dem die Anteile von Gold, Silber, Platin und Palladium separat ausgewiesen und gutgeschrieben werden.

Altgoldrechner von pro aurum im Internet abrufbar

Noch einfacher und komfortabler können Sie Ihr „altes Gold“ über unseren auf proaurum.de installierten Altgoldrechner monetarisieren. Er funktioniert folgendermaßen: Vorab sortieren Sie Ihr Altgold in Abhängigkeit vom jeweiligen Feingehalt (8 Karat bzw. 333er, 14 Karat bzw. 585er oder 18 Karat bzw.750er), der meist in die Exponate eingestanzt ist. Nach dem Wiegen und Berechnen der jeweiligen Goldmenge kann man durch Anklicken des Verkaufen-Buttons das Altgold in den Warenkorb legen und danach den „Check-out-Prozess“ (inklusive Warenversand) auslösen. Wichtige Anmerkung: Der angezeigte Ankaufswert stellt lediglich eine erste und unverbindliche Orientierung dar. Sobald die Ware bei pro aurum eingegangen ist, werden die einzelnen Legierungen von erfahrenen pro aurum Mitarbeitern geprüft und der exakte Warenwert ermittelt, wobei der ursprünglich im Onlineshop fixierte Goldpreis bei der endgültigen Abrechnung gültig bleibt. Dadurch wird das marktübliche Risiko etwaiger Goldpreisschwankungen eliminiert.

Was Sie noch unbedingt wissen sollten

Um transparente und faire Preise zu gewährleisten, werden bei pro aurum nach dem Eingang von Altgold sämtliche Arbeitsschritte mit Kameras überwacht. Außerdem herrscht beim Verkauf von Altgold stets eine Ausweispflicht, da der Gesetzgeber bei solchen Geschäften eine Identifikation des Kunden vorschreibt. Diese Vorschrift greift übrigens auch, wenn Sie in unseren Filialen Edelmetallbarren oder -münzen an uns verkaufen möchten. In den vergangenen Jahren haben diverse Wirtschaftspublikationen wie zum Beispiel „Euro am Sonntag“ oder „FOCUS Money“ unseren Altgold-Service auf „Herz und Nieren“ überprüft. Letztmals wurden diese Tests im Oktober 2020 („Euro am Sonntag“) bzw. Februar 2021 („FOCUS Money“) veröffentlicht. In beiden Fällen wurden der Goldankauf von pro aurum sowie diverse weitere Geschäftsbereiche mit „Sehr Gut“ ausgezeichnet. Dies können vor allem Neukunden als Beleg für unsere Vertrauenswürdigkeit und Seriosität interpretieren.

Nicht wenige Kunden tauschen übrigens die Gelderlöse aus dem „Altgold“ in Kapitalanlagegold in Form von Barren oder Münzen. Für sie ist es nun einmal aus nachvollziehbaren Gründen um einiges seriöser und vertrauenswürdiger als die ungedeckte und im Überfluss vorhandene Fiat-Währung Euro.

Bildrechte: Chatabox, istockphoto 177323772