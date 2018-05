SMT Scharf-Aktie: Schub beim Auftragseingang - Aktienanalyse

Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":

Laut den Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sind schwache Tage bei der Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) Kaufgelegenheiten.

SMT Scharf sei mit einem soliden Wachstum in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Im ersten Quartal hätten die Erlöse um 7,2% auf 11,4 Mio. Euro ausgeweitet werden können. Das sei respektabel, da der Auftragsbestand Ende 2017 mit 15,2 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert gelegen habe. In dieser Hinsicht sei inzwischen eine deutliche Besserung eingetreten: Dank eines hohen Auftragseingangs (17,1 Mio. Euro, +66%) in den ersten drei Monaten sei der Bestand per Ende März auf 21 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt worden. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr in Höhe von 58 bis 62 Mio. Euro, die die Beiträge der akquirierten Gesellschaft RDH Mining Equipment bereits berücksichtige (die ab Anfang April konsolidiert werde) und die insofern kaum organisches Wachstum impliziere, würden sie Experten weiter für konservativ halten.

Hinsichtlich des operativen Ergebnisses sehe die Lage etwas anders aus. SMT Scharf habe den von unterausgelasteten Konkurrenten entfachten Preiskampf angenommen und setze im Moment eher auf Marktanteilsgewinne als auf schnelle Margensteigerungen. Im ersten Quartal sei das EBIT daher leicht von 0,8 auf 0,6 Mio. Euro zurückgegangen. In Abhängigkeit von der Abrechnung einzelner Projekte dürfte es in 2018 aber auch deutlich bessere Quartale geben. Daher sei die Zielspanne von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro bekräftigt worden. Die Experten würden SMT Scharf zumindest am oberen Ende sehen, was zusätzliches Potenzial für die Aktie schaffe.

Aktuell konsolidiert die SMT Scharf-Aktie noch, schwache Tage sind aber Kaufgelegenheiten, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 19 vom 19.05.2018)

