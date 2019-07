SMSI – nochmal +40%?

Symbol: SMSI ISIN: US8321542073



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Smith Micro Software, Inc. mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationssoftware. Die Produkte werden sowohl für Firmenkunden als auch für Endverbraucher angeboten. Positiv zu werten ist, dass der 20-er-EMA schon sehr lange oberhalb des 50-er EMA verläuft. Die Aktie hat in der Zone zwischen 2.70 USD und 2.80 USD einen Doppelboden ausgebildet, nach einem Zwischenhoch etwas konsolidiert und war seit Anfang April in einer stabilen Seitwärtsphase, in welcher der 20-er-EMA sich stets über dem 50er-EMA befand. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Gap nach oben nachdem am Vorabend bombastische Quartalszahlen (Gewinn: 10-fach über den Schätzungen, Umsatz: +56,3 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) veröffentlicht worden waren. Die Aktie schoss hoch und schloss mit 5,75 USD knapp unter dem Tages- und Allzeithoch. Theoretisch wäre gemäß Tageschart ein Einstieg bei 3,50 USD ideal gewesen, das aber wäre nur am Tag vor den Earnings mit erhöhtem Risiko möglich gewesen. Wer sich als vorsichtiger Trader auf das Daytrading beschränkte, stieg bei 4,75 USD ein und hätte im Idealfall ein Plus über 21% eingesackt.

Chart vom 26.07.2019 Kurs: 5,75 USD







Meine Expertenmeinung zu SMSI

Meinung: Der Chart sieht immer noch super-bullisch aus und wird unterstützt durch überragende Quartalszahlen.



Mögliches Setup: Neueinsteiger sollten eine Konsolidierung bis circa 4,80 USD und ein darauf folgendes Kaufsignal abwarten. Stopp Loss könnte dann bei 4,50 USD liegen. Das Kurspotential reicht bis etwa 7 USD. Somit wären noch einmal rund 40 Prozent Gewinn möglich. Noch nicht bestätigte Earnings sind für den 24. Oktober vorgesehen und bieten somit eine großzügige Spielwiese für Swing- und Daytrades.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SMSI.



Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen