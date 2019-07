SMI®: Index nicht zu stoppen

Der ungewöhnlich starke Schweizer Leitindex SMI® notiert nahe an seinen Rekordhochs aus letzter Woche und könnte nun augenscheinlich versuchen einen Ausbruch darüber zu vollziehen. Denn die übergeordneten Ziele seit Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 wurden noch nicht vollständig abgearbeitet.

Die Rekordjagd aus den letzten Jahren fand ihr vorläufiges Ende Anfang 2018 auf einem Rekordhoch von 9.616 Punkten. Letztes Jahr war insgesamt ein Verlustjahr für den Schweizer Leitindex SMI®, ab Anfang 2019 konnte das Barometer jedoch dynamisch zulegen und sich binnen kürzester Zeit an seine Vorjahreshochs wieder hocharbeiten. Im Sommer dieses Jahres gelang es schließlich diese Hürde nachhaltig zu knacken und in den vierstelligen Bereich von rund 10.000 Punkten zurückzukehren. Insgesamt hat der Schweizer Leitindex nach technischen Maßstäben seine übergeordnete Zielzone allerdings noch nicht vollständig abgearbeitet, weitere Gewinne sind möglich und können über entsprechend gehebelte Scheine nachgehandelt werden.

Technisch ausgesprochen stark

Die technische Auswertung ergibt oberhalb der Kursmarke von rund 10.000 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 10.180 Zähler. Das entspricht insgesamt dem 138,2 % Fibonacci-Retracement und dem Minimalausdehnungsziel. Bei entsprechender Stärke könnte es darüber sogar eine Stufe höher in Richtung 10.529 Punkte weiter rauf gehen. Investoren erhalten beispielsweise über ein Investment in das Faktor Zertifikat Long auf SMI® (WKN VF46EE) mit einem fest eingebauten Hebel von 5 nun die Chance an einem weiteren Aufschwung das SMI® zu partizipieren. Abgesichert sollte ein Long-Investment gemessen am Basiswert aber noch unterhalb von 9.700 Punkten, was knapp unter dem EMA 50 auf Tagesbasis liegt. Ein Kursrutsch unter 9.600 Punkte würde hingegen eine fortgesetzte Korrektur in Richtung 200-Tage-Durchschnitt um 9.335 Punkten forcieren. Unter das Niveau von 9.200 Punkte sollte es nach Möglichkeit nicht mehr runtergehen, weil sonst größere Verkaufssignale auftreten würden.

SMI® (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf SMI® (Swiss Market Index) Strategie für steigende Kurse WKN: VF46EE

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,02 - 5,03 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 4,21082 Euro

Basiswert: SMI® (Swiss Market Index) Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 10.003 Punkte Laufzeit: endlos

Kursziel: 6,16 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 23 Prozent Vontobel Zertifikate

