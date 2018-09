SMA Solar - letzter Funke Hoffnung

Die Linie um 20 Euro ist die wirklich letzte Haltezone bei SMA Solar, ehe es sonnig Richtung Süden, sprich 10 Euro, geht. Immerhin – jetzt ist eine Menge bittere Wahrheit im Kurs drin. Wir stellen daher als Kaufempfehlung einen Discounter DS69NW vor und einen Bonus mit WKN CJ0E5W . Das Papier zahlt 14 % p.a bei einer Barriere von 10,88 Euro. Das sind fast 50 Prozent Puffer! In Sachen Discount-Optionsscheine lässt sich demnächst sicher auch was machen, da werden UniCredit und DZ sicher die Palette alsbald auffüllen. Momentan sind die Caps weit weit aus dem Geld. Aber das passiert sicher sehr bald. Übrigens – unser Videonewsletter und Depotdienst läuft gut an. Hier finden Sie weitere Informationen.