SMA Solar Technology (Daily) - Stabilisierung nimmt Form an

Die letzten beiden Quartale verblieb die Schwankungsbreite der SMA-Aktie jeweils innerhalb der Kerze vom letzten Quartal 2016. Da zudem seither höhere Tiefs ausgeprägt wurden, dokumentiert diese Entwicklung den zuletzt nachlassenden Verkaufsdruck sowie die derzeit laufende Stabilisierungsphase. Entscheidend in Sachen „Bodenbildung“ dürfte nun ein Sprung über die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten und einem Fibonacci-Level zwischen 27,25 EUR und 28,78 EUR sein. Drei Faktoren lassen derzeit auf einen erfolgreichen Befreiungsschlag hoffen. So konnte das Papier zuletzt die200-Tages-Linie (akt. bei 24,74 EUR) zurückerobern und auch beim Blick auf den MACD steht die Ampel auf „grün“. Am interessantesten ist allerdings der kleine Wimpel,welchen das Papier jüngst nach oben aufgelöst hat. Gelingt der große Befreiungsschlag, eröffnet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von rund 6 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 34 EUR. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall das jüngste Verlaufstief bei 25,21 EUR an.