SMA Solar Technology-Aktie: Neue Insiderverkäufe - Aktiennews

Niestetal (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) waren zuletzt neue Insiderverkäufe zu beobachten.



Vorstand Pierre-Pascal Urbon hat am 25.05.2018 ein Paket von rund 50.828 SMA Solar Technology-Aktien zum Kurs von 54,0501 EUR und am 28.05.2018 23.084 Stück zum Kurs von 52,8976 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 2.747.255,79 EUR und 1.221.076,94 EUR entspricht. Katharina Sophia Urbon hat ferner am 29.05. 9.200 Stück zum Kurs von 51,2685 EUR veräußert. Das Transaktionsvolumen lag bei 471.670,10 EUR. Dann hat Felix Jasper Urbon ein Paket von rund 9.185 SMA Solar Technology-Aktien zum Kurs von 51,3392 EUR verkauft, wobei das Transaktionsvolumen 471.542,10 EUR betrug. Am 30.05 hat Vorstand Dr. Jürgen Reinert 4.000 Stück zum Kurs von 53,0664 EUR veräußert. Das Transaktionsvolumen lag bei 212.265,40 EUR.



In einer Aktienanalyse vom 14.05.2018 riet Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", Anlegern, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie sei auf das höchste Niveau seit September 2011 gestiegen. Da nach dem ordentlichen Kursanstieg seit Anfang April, als sie noch bei 45 Euro notiert habe, die Luft nun kurzfristig dünner werde, sollte eine technische Korrektur nicht überraschen. Seit Erstempfehlung im November 2016 bei 22,50 Euro habe der TecDAX-Wert gut 165% zugelegt. Die Aktie werde angesichts der langfristig guten Perspektiven auf die Watchlist gesetzt, so Mrowka.



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:47,74 EUR -8,19% (04.06.2018, 13:49)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:48,26 EUR -7,55% (04.06.2018, 14:04)ISIN SMA Solar Technology-Aktie:DE000A0DJ6J9WKN SMA Solar Technology-Aktie:A0DJ6JTicker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:S92Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:SMTGFDie SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (04.06.2018/ac/a/t)