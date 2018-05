SMA Solar Quartalszahlen beflügeln Aktienkurs - Kurs nimmt Fahrt auf!!

Die SMA Solar Technology AG hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal 2018 und der Prognose für das Restjahr Anleger und Aktionäre scheinbar überzeugt. Der Umsatz wurde um 9,3 Millionen Euro auf 182,5 Millionen Euro im ersten Quartal 2018 gesteigert. Der operative Gewinn konnte ebenfalls von 15,9 Millionen Euro auf 17,5 Millionen Euro gesteigert werden. Das Ziel wurde leicht auf 900 Millionen Euro bis eine Milliarden Euro beim Umsatz angehoben. Der operative Gewinn soll zwischen 90 Millionen Euro und 110 Millionen Euro liegen.

Die positiven Zahlen und der erwartete Ausblick für 2018 scheinen Anleger und Aktionäre positiv zu stimmen. Denn die Aktie scheint seinen Ende März gestarteten Aufwärtstrend nun zu beschleunigen! Auch am Freitag geht die Aktie mit einem Plus von 2,05 Prozent und einem Kurs von 57,30 Euro aus dem letzten Handelstag der Woche.

Startet die Aktie am Montag positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 58,60 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird eine Abwärtsbewegung eingeleitet. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 56,30 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte sich der Aufwärtstrend bestätigen. Durchbricht sie diese dagegen, könnte eine Abwärtsbewegung eingeleitet werden. Der positive Trend scheint sich bei dem Unternehmen aus Niesetal fortzusetzen, daher sollten auch in der kommenden Woche wieder einige Gewinne mit der Aktie von SMA Solar möglich sein!

