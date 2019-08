SMA Solar: Kräftige Lebenszeichen

Der vorgelegte Halbjahresbericht von SMA Solar hat einen massivenKurssprung ausgelöst. Was vor allem damit zu tun hat, dass derSpezialist für Wechselrichter seinen Optimismus für das zweite Halbjahrbestätigte. Rein von den Zahlen her waren die ersten sechs Monateerwartungsgemäß schwach. Der Umsatz ging um 8,1 Prozent auf 362,7Millionen Euro zurück.Das operative Ergebnis betrug auf der EBITDA-Ebene nur magere 8,5Millionen Euro nach 40,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nettoverbuchte SMA einen Verlust von 14,2 Millionen Euro nach einem Gewinnvon 11,2 Millionen Euro im Vorjahr. Doch das interessiert den Marktaktuell nicht. Denn SMA Solar bestätigte, dass man bei Neuaufträgen einedeutliche Verbesserung sehen kann. So erhöhte sich der Auftragsbestandnach Unternehmensangaben um satte 158 Prozent. Deshalb wurde auchbestätigt, dass SMA im Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 800 und 880Millionen Euro rechnet.Dies ergäbe in der Spitze ein Plus von bis zu 15,6 Prozent gegenüber demVorjahr. Außerdem will man nach wie vor mit einem positiven EBITDAzwischen 20 und 50 Millionen Euro das Vorjahresminus (69,1 MillionenEuro) wieder wettmachen. Dieser Ausblick war es, der die Aktie amDonnerstag gleich zweistellig nach oben schießen ließ. Allerdings istdamit die zuletzt noch schwierige Charttechnik noch nicht aufgelöst. Wirbleiben entsprechend dabei, Positionierungen erst ab dem Bereich 25/27Euro zu überlegen.