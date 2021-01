SMA Solar Aktie: Wichtig zu wissen! CHARTCHECK

Die SMA Solar-Aktie ist einer der absoluten Top Performer an den internationalen Börsenplätzen. Die Aktie profitiert vom in der Corona-Krise noch einmal deutlich größer gewordenen Fokus auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Dies hat auch Photovoltaikunternehmen wie SMA Solar einen großen Schub verliehen. Die Aktie befindet sich seit Anfang August fest in Bullenhand.

In der vergangenen Woche erreichte das Papier Spitzenkurse von 71,80 Euro. Gegenüber dem Kursniveau von Anfang August hatte sich der Wert der Aktie zu diesem Zeitpunkt um fast 190 Prozent verbessert. Hohe RSI- und Stochastik-Werte sorgten in den letzten Tagen für Gewinnmitnahmen und eine Gegenbewegung nach unten. Hierbei setzte der Kurs auf der 60-Euro-Marke auf, drehte an dieser Stelle aber wieder nach oben. Aktuell ist der Anteilsschein 64,70 Euro wert.

Der Ichimoku Kinko Hyo unterstreicht das bullische Chartbild und unterstützt eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich bereits zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Seit Mitte November verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Außerdem liegt die verzögerte Linie (Chikou) oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Demzufolge liegen ausschließlich bullische Signale vor.





