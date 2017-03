SMA Solar – 50 Prozent Chance eröffnet sich

Der Jahresstart im Sektor Alternative Energien ist mies gelaufen, sowohl bei Nordex als auch bei SMA Solar. Doch für den Rest des Jahres blickt man knapp nördlich von Kassel besser voraus. Wir stellen die WKN DGF24J vor, die wir als gutes Investment im Hebelbereich befinden. 50 Prozent verspricht der Discount-Call bis Dezember 2017, sollte die Aktie dann über 25 Euro notieren. Das ist kaum ein Anspruch, denn es fehlt nur ein Euro am Kurs- machbar und eine gute Chance. Preisdruck und mieses Wetter versauten das erste Quartal. ”Das Geschäftsjahr 2017 wird für die gesamte Photovoltaikbranche sicherlich eine Herausforderung.” Trotzdem soll es ab jetzt aufwärts gehen, so der Chef. Aufwärts – so wie beim DAX mit unserem Call, den alle kaufen, die an das Rekordhoch schon bald glauben. Unsere Chartanalyse:

Der Markt hat ein neues Zwischenhoch markiert, was eigentlich ein positives Signal darstellt. Doch die Erfahrung der jüngeren Vergangenheit zeigt, dass eher das Gegenteil zu befürchten ist. Auch die kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrends stehen dem Deutschen Aktienindex aktuell unverändert im Weg.

Der Kerzenchart, der Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse des DAX zeigt, macht das aktuelle Problem sichtbar: Gestern kletterte der Markt nach Handelsbeginn (Open) auf ein neues Hoch (High), fiel aber bis zum Schluss (Close) fast wieder auf sein Ausgangsniveau und damit zurück in den unteren Bereich der Tageshandelsspanne. Vergangene Tage mit vergleichbarer Entwicklung (rote Kreismarkierungen) waren Startpunkte von Korrekturwellen.

Auch im 1-Stunden-Intradaychart der Vorwochen ist eine starke charttechnische Barriere erkennbar. Dort ist der Aufwärtstrend (orange) erreicht, der die jüngsten Zwischenhochs miteinander verbindet. Ein Ausbruch nach oben ist zwar jederzeit möglich, aber die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur ist durch diesen Einflussfaktor drastisch erhöht. Klettert der Markt dennoch weiter, hilft der Prognose-Korridor (graue Fläche) bei der Kurszielbestimmung: Seine Obergrenze liegt heute um 12.330 und damit knapp unter dem Allzeithoch bei 12.390 – allerspätestens dort dürfte die nächste Atempause des Marktes erfolgen, vermutlich aber schon vorher. Ein erneuter Rückschlag bis an die bereits bewährte Kaufzone um 11.850/11.920 oder zumindest bis 12.090 ist das derzeit aussichtsreichste Szenario.

Der Tageschart bestätigt die zurückhaltende Prognose: Auch hier ist der Aufwärtstrend als Kurshemmnis zu sehen. Das Korrekturpotenzial ist aus diesem Blickwinkel selbst innerhalb des intakten Aufwärtstrendkanals (grün) beträchtlich: Schwankungen bis zurück an den viel beachteten 200-Tage-Durchschnitt (violett) bei 10.920 oder sogar an die Aufwärtstrendkanal-Untergrenze bei 10.490 sind jederzeit möglich, ohne den langfristig positiven Gesamtausblick zu gefährden. So weit muss es nicht kommen, aber zumindest ein Rückschlag in Richtung der ersten stärkeren Unterstützungszone um 11.400 wäre nicht überraschend.

