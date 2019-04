SLM Solutions: Volltreffer! Elliot hat es gerichtet!

Erst am Donnerstag hatten wir erneut im RuMaS Express-Service auf die Trading-Chance mit SLM Solutions hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: „SLM Solutions: War das die Schmerzgrenze und kommt der Turnaround?“ Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service vom 28. März an: „Zuletzt hatten wir am 24. März im RuMaS Express-Service über SLM Solutions berichtet und auf die kommenden Zahlen hingewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: Wie die Zahlen wirklich aussehen, kann man leider nicht sagen. Ein Kauf ist reine Spekulation, bei dem man nicht „Haus und Hof“ setzen sollte. Wenn es nach drei Gewinnwarnungen im schwachen Jahr 2018 aber eine Überraschung geben sollte, wird es wieder bergauf gehen. Wer viel Mut hat und zu den Gewinnern gehören will, muss allerdings vorher drin sein.“

Des Weiteren hatten wir geschrieben, dass diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind, jetzt entspannt auf die Dinge warten können, die da kommen. Wie recht wir mit dieser Aussage hatten konnte man an der Kursexplosion am Freitag sehen. Der Grund war aber nicht in den Zahlen zu finden, die am 28. März veröffentlicht wurden, sondern in der Meldung, in der von einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von neuen Aktien in einer Größenordnung von rund 13 Mio. Euro berichtet wurde. Emittiert wurden 1.798.086 neue Aktien zum Preis von 7,23 Euro. Alle Aktien hat der aktivistische Investor Elliot übernommen und erhöht somit seinen Anteil an SLM Solutions auf 29,8%. 20% der neuen Aktien sollen dann an ENA Investment Capital übertragen werden. Die Platzierung von 1.798.086 neuen Aktien zeigt das Vertrauen von Elliot in die Zukunft des Unternehmens.

Wieder ein Volltreffer!

Diejenigen der Abonnenten des RuMaS Express-Service die diesem Börsentipp gefolgt sind, können ausgehend vom ersten Einstiegskurs bereits auf einen Gewinn von etwa 60% blicken. Auch der am Donnerstag genannte Einstiegskurs für Nachzügler hat bereits zu einem Gewinn von etwa 40% geführt. Jetzt bleibt es spannend, ob sich SLM Solutions die 100-Tage-Linie und die 10-Euro-Marke überwinden kann, dann warten da noch weitere Gewinne.

