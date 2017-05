SLM Solution: Kommt der große Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

Die SLM Solution Group-Aktie (DE000A111338) aus dem TecDax bereitet sich auf einen größeren Ausbruch nach oben vor. Denn seit ein paar Monaten tendiert die Aktie zwischen 39,00 und 35,00 Euro in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal. Derzeit ist es sehr spannend, denn gelingt der Aktie der Ausbruch aus dem Kanal, so dürfte der Kurs der Aktie in Richtung Allzeithoch bei 44,00 Euro durchstarten. Wir würden daher erste Long-Positionen jetzt schon eingehen und weiter zukaufen, wenn die Aktie ausbricht.