SLM – 3D-Druck ist nicht tot

Vor einigen Jahren waren Indexpapiere auf 3-D-Druckfirmen der Renner am Markt. Ruhig geworden ist es seither, doch die Commerzbank traut beispielsweise SLM was zu. Sie hat SLM Solutions nach Zahlen zum ersten Quartal von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel auf 39 Euro belassen. Der Hersteller von 3D-Druckern sei zwar im wesentlichen so schwach wie von ihm erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie. Beruhigen sollte aber, dass nach Aussagen des Finanzchefs vom dritten Quartal an Aufträge von “hochkarätigen” europäischen Kunden zu erwarten sind.Was ist 3D-Druck überhaupt und wie kann man investieren? Nun, bei SLM am besten mit Discountern oder Aktienanleihen – xxx und xxx sind unsere Empfehlungen.