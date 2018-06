SLEEPZ-Aktie: Integration von cubitabo und starker Wettbewerb prägen das Q1 - Aktienanalyse

Hamburg (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:



Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB).



SLEEPZ habe am 31. Mai die Zahlen des ersten Quartals 2018 bekannt gegeben. Die Erlöse seien im Vorjahresvergleich um 6,5% zurückgegangen. Ursächlich hierfür sei die schwache Entwicklung der Tochter Matratzen Union (-20%). Das Produktportfolio des Unternehmens sei stark auf Premiummatratzen ausgerichtet. Folglich leide die Matratzen Union aktuell besonders unter dem verschärften Wettbewerb durch so genannte 1-fits-all-Produkte wie Eve oder Bodyguard. sleepz home habe ein leichtes Wachstum auf 1,4 Mio. Euro (VJ: 1,2 Mio. Euro) erzielen können. Hierin seien allerdings die Umsätze von cubitabo enthalten. Organisch dürfte kein Wachstum verzeichnet worden sein.



Das operative Ergebnis habe aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung und Belastungen im Zusammenhang mit der Integration von cubitabo deutlich im negativen Bereich gelegen (EBIT Q1 18: -1,1 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Minderheiten bewege sich auf Höhe des Vorjahres. Dies sei auf die zwischenzeitlich geringere Beteiligungsquote an der sleepz home GmbH zurückzuführen.



Der Vorstand erwarte für das zweite Quartal eine Fortsetzung der aktuellen Entwicklung und damit leicht rückläufige Erlöse. Um die Jahresziele zu erreichen (Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich; Verbesserung der Ertragslage), sei demzufolge eine signifikante Verbesserung im zweiten Halbjahr notwendig. Diese werde SLEEPZ nur dann gelingen, wenn das Unternehmen im Bereich der Eigenmarken die Vermarktung anschieben könne und vor allem über Plattformen wie Amazon Verkaufserfolge erziele. Laut heutiger Meldung sei die Grafenfels-Matratze seit Mai erstmals in ausreichender Stückzahl verfügbar. Für die Eigenmarke "Matratzenheld" erwarte das Unternehmen den Start der Verkaufsaktivitäten im Juni/Juli 2018. Beides sollte zu einer besseren Entwicklung in H2 beitragen.









Das Unternehmen habe weitere Zukäufe angekündigt. Die Strategie dahinter sei nachvollziehbar. Durch die Akquisitionen solle der Gruppenumsatz gesteigert werden, um Kostenvorteile zu erzielen. Der Fokus liege dabei auf Unternehmen mit hohem Eigenmarkenanteil.Die Entwicklung in Q1 sei erwartungsgemäß schwach verlaufen. Nach dem Abschluss der Integration von cubitabo und dem Produktlaunch der Grafenfels-Matratze sei für das zweite Halbjahr Besserung in Sicht. Davor stehe aber mit Q2 nochmals ein schwächeres Quartal ins Haus.Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, lässt die Empfehlung für die SLEEPZ-Aktie auf "halten". Das Kursziel sinke nach Einarbeitung der Kapitalerhöhung leicht auf 1,20 Euro (zuvor: 1,40 Euro). (Analyse vom 31.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs SLEEPZ-Aktie:1,13 EUR 0,00% (01.06.2018, 09:15)ISIN SLEEPZ-Aktie:DE000A2E3772WKN SLEEPZ-Aktie:A2E377Ticker-Symbol SLEEP-Aktie:BTBBDie SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de Unter der Marke "buddy" ( www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.Die Grafenfels Manufaktur GmbH ( www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (01.06.2018/ac/a/nw)