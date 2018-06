SLEEPZ-Aktie: Geschäftsbelebung steht noch aus - Aktienanalyse

Münster (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:



Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB).



In einem unverändert konkurrenzintensiven Marktumfeld sei es der SLEEPZ-Gruppe zwischen Januar und März nicht gelungen, organisches Wachstum zu generieren. Die Tochter Matratzen-Union habe wegen des hohen Wettbewerbs im Geschäft mit Markenmatratzen sogar einen Umsatzrückgang von 20 Prozent hinnehmen müssen. Die zweite operative Kerngesellschaft sleepz Home habe ihre Einnahmen zwar leicht auf 1,4 Mio. Euro ausgeweitet, das dürfte aber der erfolgten Übernahme von Cubitabo zuzurechnen sein. Die Integration habe die Geschäftsentwicklung temporär gebremst, sei aber inzwischen deutlich vorangeschritten.



Insgesamt habe SLEEPZ einen Quartalsumsatz von 3,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,2 Mio. Euro) generiert. Da Cubitabo noch nicht kostendeckend arbeite, sei das Ergebnis durch die Übernahme zunächst belastet worden. Zudem sei das Ergebnis von Matratzen Union in negatives Terrain gedreht. Infolgedessen habe sich das Ergebnis aus fortzuführenden Bereichen binnen Jahresfrist von -0,6 auf -1,1 Mio. Euro verschlechtert. Eine deutliche Besserung sei auch im zweiten Quartal noch nicht in Sicht, der Vorstand rechne erneut mit einem leichten Umsatzrückgang.



Trotz der zuletzt enttäuschenden Resultate in einem schwierigen Marktumfeld arbeite das Unternehmen weiter an der Rückkehr auf den Wachstumspfad. Zu den wichtigsten organischen Treibern zähle der Ausbau des Geschäfts mit Eigenmarken, der ab dem dritten Quartal für positive Impulse sorgen könnte. Auch weitere Übernahmen zur Stärkung der Marktposition würden geprüft. Der Analyst habe zumindest eine größere Transaktion neben Cubitabo für 2018 eingeplant und bleibe daher vorerst bei der Umsatzschätzung von 17,0 Mio. Euro. Auf dieser Basis laute das Kursziel nach wie vor 1,65 Euro.









Trotz des daraus resultierenden Kurspotenzials lautet das Urteil für die SLEEPZ-Aktie nach wie vor “halten“, bis die unterstellte Verbesserung der Marktposition realisiert werden konnte, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 01.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SLEEPZ-Aktie:1,18 EUR +4,42% (04.06.2018, 08:00)ISIN SLEEPZ-Aktie:DE000A2E3772WKN SLEEPZ-Aktie:A2E377Ticker-Symbol SLEEP-Aktie:BTBBDie SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de Unter der Marke "buddy" ( www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.Die Grafenfels Manufaktur GmbH ( www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (04.06.2018/ac/a/nw)Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.