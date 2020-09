SKRR Exploraton beginnt Exploration auf Leland Goldprojekt in Saskatchewan

Der Beginn der Exploration auf dem Olson-Goldprojekt in Saskatchewan war vor wenigen Tagen der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich: SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; FRA: B04Q) hat vom Umweltministerium von Saskatchewan die Explorationsgenehmigung für Arbeiten auf dem Goldprojekt Leland erhalten. Die Leland-Liegenschaft befindet sich 23 Kilometer südwestlich des Goldbetriebs Seabee von SSR Mining (TSX: SSRM), innerhalb des Trans Hudson Korridors im östlichen Zentrum von Saskatchewan. Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens mit Taiga Gold Corp. ("Taiga") kann SKRR eine Beteiligung von bis zu 75% an der Liegenschaft erwerben.

Sherman Dahl, CEO, erklärte: "Leland weist eine ähnliche geologische Beschaffenheit auf wie die nahegelegenen Lagerstätten bei Seabee und Santoy sowie die jüngsten hochgradigen Bohrlochentdeckungen auf dem Grundstück Fisher von Taiga selbst. Wir halten Leland für ein strategisches Landpaket im wichtigsten goldproduzierenden Gebiet von Saskatchewan."

Abbildung 1. Karte des Leland-Projekts

Bisherige Arbeiten von Taiga Gold

Im Jahr 2019 schloss Taiga ein dreiphasiges geologisches und geophysikalisches Programm auf der Leland-Liegenschaft ab. Zu den Höhepunkten des Programms gehörten eine Goldmineralisierung mit einem Gehalt von bis zu 5,4 g/t Au auf 0,65 m innerhalb von 2,1 g/t Au auf 3,22 m (Kanalprobe) aus dem Irving-Graben entlang des Simon-Irving-Trends sowie die Entdeckung von 5 neuen goldmineralisierten Vorkommen entlang des Simon-Irving-Trends mit einem Gehalt zwischen 113 ppb Au und 3,5 g/t Au.

Die geochemischen Bodenergebnisse in der Nähe des Leland-Vorkommens (SMDI-2390) unterstützen die 2015 entnommenen Proben und grenzen eine neue Zone mit anomalen Böden westlich des Leland-Vorkommens und nordöstlich des Simon-Vorkommens (SMDI-2388) ab, die Ziele für zukünftige Folgearbeiten darstellen. Zu den kürzlich von Taiga abgesteckten Claims, die das Duck Lake-Vorkommen überlagern (SMDI 1731), gehören zwei Quarz-Stockwork-Zonen innerhalb einer Scherzone, wobei die Hauptzone über 180 m an der Oberfläche nachgewiesen wurde. Begrenzte historische Schürfproben ergaben Werte von bis zu 3,2 g/t Au. Eine magnetische Drohnenuntersuchung definiert die Assoziation der Simon-Irving-Mineralisierung mit einem magnetischen, niedrig linearen Merkmal.

Geschichte der Leland-Liegenschaft

Das 10.761 ha große Grundstück Leland beherbergt mehrere Zonen mit einer orogenen Goldmineralisierung mit gutem Explorationspotenzial. Historische Arbeiten im westlichen Teil des Grundstücks Leland identifizierten zahlreiche goldhaltige Quarzadern mit bemerkenswerten Gehalten, einschließlich der Zone Leland Lake South, die Schürfproben mit Spurenwerten von bis zu 32,8 g/t Au und 8,6 g/t Au enthält, und der Zone Simon/Irving Lake, die innerhalb einer 2 km x 600 m großen Scherzone, die entlang eines offenen Kontaktes zwischen mafischem Vulkan- und Intrusivgestein zentriert ist, bis zu 60 g/t Au und 53 g/t Au ergab. In der Nähe der neuen östlichen Grenze des Grundstücks lieferte die bekannte geäderte Mineralisierung in der Sun Zone Werte, die bis zu 8 g/t Au reichten.

Goldhaltige Scherzonen an diesem Standort befinden sich in der Nähe von mafischen Vulkan- und Intrusivgesteinseinheiten, die auch eine VMS-artige Grundmetallmineralisierung enthalten. Keines der gezeigten Gebiete wurde durch Bohrungen erprobt, aber die Schürfungen weisen darauf hin, dass sie eine strukturell kontrollierte Mineralisierung enthalten und entlang des Streichens offen sind. Die Mineralisierung, das Wirtsgestein und das strukturelle Gerüst ähneln den Goldlagerstätten in der Region, wie z.B. der nahe gelegenen Goldoperation Seabee. Darüber hinaus gilt diese aussichtsreiche Geologie auf einer Streichenlänge von 30 km innerhalb der aktuellen Leland-Grundstücksgrenzen als wenig erforscht.





