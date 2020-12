SJB FondsPortrait. BB Adamant Digital Health.

Der Sektor digitaler Gesundheitsdienstleistungen gehört zweifelsohne zu den Bereichen, die sich im Umfeld der Corona-Pandemie nicht nur positiv entwickelt, sondern einen richtiggehenden Wachstumsschub erlebt haben. Technologien wie Sensoren, Cloud-Computing und Robotik halten nun Einzug ins Gesundheitswesen, ermöglichen neue Geschäftsmodelle und Produkte und sorgen als "Digital Health" für klinischen Mehrwert und dringend benötigte Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen.

Gute Beispiele für den Durchbruch von "Digital Health" finden sich in den Bereichen Telemedizin, robotergestützte Chirurgie und in der Behandlung von chronischen Krankheiten wie z.B. Diabetes und Bluthochdruck. Marcel Fritsch, FondsManager des bei Bellevue Asset Management aufgelegten BB Adamant Digital Health, legt überzeugend dar, warum das Gesundheitssystem ganz besonders von der verstärkten Digitalisierung profitieren kann: „Wir schätzen, dass heute alleine im amerikanischen Gesundheitssystem rund 300 Milliarden US-Dollar durch Überbehandlung von Patienten, intransparente Preisgestaltung und hohen Verwaltungsaufwand verschwendet werden." Hinzu komme, dass die Gesundheitskosten durch langfristige Trends wie die Überalterung der Gesellschaft und die Veränderung des Lebensstils, z.B. durch ungesunde Ernährung, rapide ansteigen. Hier können Digital-Health-Technologien erfolgreich ansetzen, die oftmals in anderen Industrien bereits genutzte Technologien auf den medizinischen Sektor übertragen und deshalb ein überschaubares technologisches Risiko beinhalten.

In diesem so innovativen wie renditeträchtigen Bereich digitaler Gesundheitsdienstleistungen bewegt sich der BB Adamant Digital Health B EUR (WKN A2JJBD, ISIN LU1811048138), der am 30. April 2018 aufgelegt wurde und aktuell über ein FondsVolumen von 614,7 Millionen Euro verfügt. Lead Portfoliomanager Stefan Blum stellt gemeinsam mit seinem Kollegen Marcel Fritsch ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien von Unternehmen zusammen, die eine starke Spezialisierung auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors besitzen. Der weltweit anlegende Fonds, der von der Entwicklung hin zu einem effizienteren Gesundheitswesen durch "Digital Health" profitiert, ist auf die Hauptregionen Nordamerika und Europa fokussiert, besitzt keine Benchmark und nutzt den Euro als FondsWährung. HealthCare-Experte Stefan Blum betont, dass er auch von politischer Seite Rückenwind erwarte: Der neue US-Präsident Joe Biden sei ein klarer Befürworter der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zudem stehe zu erwarten, dass die von Biden geplante Erweiterung von "Medicaid", der US-Krankenversicherung für Menschen mit geringem Einkommen, zu mehr Krankenversicherten führen und sich positiv auf "Digital Health" auswirken werde. Bereits im "Corona-Jahr" 2020 hat der Bellevue-Fonds mit seinem Fokus auf Titel des digitalen Gesundheitswesens eine ausgezeichnete Wertentwicklung von +30,40 Prozent in Euro erwirtschaftet. Wie fallen die weiteren Renditeergebnisse des HealthCare-Fonds aus?

FondsEntwicklung. Übersichtlich.

In den gut zweieinhalb Jahren seit seiner Auflegung hat der BB Adamant Digital Health B EUR eine Rendite von +32,93 Prozent p.a. in Euro erzielt (Stand: 30. November 2020). Eine ganz hervorragende Wertentwicklung, die mehr als doppelt so hoch wie diejenige des MSCI World HealthCare 10/40 EUR NETR ausfällt, den die SJB für ihre FondsAnalyse als Benchmark ausgewählt hat. Der weltweit gestreute Aktienindex für Titel aus dem Gesundheitssektor generiert im selben Zeitraum eine Euro-Rendite von +14,17 Prozent p.a. Mittelfristig liegt der Bellevue-Fonds im Performancevergleich ähnlich weit vor dem MSCI-HealthCare-Index, auch hier überzeugt das aktiv gemanagte Produkt: Über zwei Jahre hat der Digital Health-Fonds eine Rendite von +25,00 Prozent p.a. in Euro zu verzeichnen, während der globale Gesundheitsaktien-Index einen Kurszuwachs von +8,66 Prozent jährlich erwirtschaften konnte. Ein hoher Renditevorsprung im letzten Einjahreszeitraum rundet die überzeugende Performancehistorie des Bellevue-Produktes ab: Das Plus von +39,53 Prozent ist deutlich stärker ausgeprägt als die Euro-Rendite von +4,96 Prozent, mit der der MSCI-Vergleichsindex aufwarten kann. Die über alle untersuchten Perioden erzielte Mehrrendite, die auch in ihrer absoluten Höhe beeindruckt, macht den aktiv gemanagten Fonds aus dem Hause Bellevue zum klaren Sieger im Performancevergleich - die vom FondsManagerduo Blum/Fritsch vorgenommene Titelauswahl digitaler Gesundheitsaktien schlägt den globalen Aktienmarkt für HealthCare-Titel um Längen.

Der Blick auf die Volatilitätswerte zeigt, dass der BB Adamant Digital Health seine ausgezeichneten Renditeergebnisse durchweg mit einer erhöhten Schwankungsneigung erzielt. Seit Auflage im April 2018 fielen die Kursschwankungen des Bellevue-Fonds mit 25,68 Prozent deutlich kräftiger aus als diejenigen des MSCI World HealthCare 10/40 EUR NETR, der sich mit einer annualisierten Volatilität von 14,64 Prozent begnügt. Auch über zwei Jahre liegt die „Vola“ des Fonds mit 22,71 Prozent oberhalb der Schwankungsintensität der Benchmark von 15,05 Prozent. Für zwölf Monate sind die Schwankungen des Digital Health-Fonds gleichsam ausgeprägter: Hier wartet das aktiv gemanagte Investmentprodukt mit einer Volatilität von 24,38 Prozent versus 16,71 Prozent beim MSCI-Referenzindex auf. Die merklich gesteigerte Volatilität des ganz auf digitale Gesundheitsaktien fokussierten Bellevue-Fonds ist die logische Folge der vergleichsweise starken Spezialisierung gegenüber dem breiter diversifizierten MSCI-Index für weltweite Gesundheitstitel. In Anbetracht der hohen und dauerhaft erzielten Mehrrendite sind die gesteigerten Schwankungen aber gerechtfertigt, so dass ein insgesamt überzeugendes Rendite-Risiko-Profil beim BB Adamant Digital Health festzustellen ist. Wie sieht die FondsStrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Entschlüsselt.

Der BB Adamant Digital Health strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an und investiert hierzu in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder sie zu finanzieren. Das Anlageuniversum umfasst Gesellschaften des Digital Health-Sektors, die in den Segmenten Diagnostik, Healthcare IT, Life Sciences Tools, Medizintechnik, Healthcare-Dienstleister oder Wellness gut positioniert sind. Der Einzug von digitalen Technologien ermöglicht es diesen Unternehmen, von neuen innovativen Produkten, Behandlungsmethoden und Dienstleistungsangeboten sowie einer breiten Effizienzsteigerung über den gesamten Gesundheitsbereich zu profitieren. Das aus Stefan Blum und Marcel Fritsch bestehende FondsManagerduo stellt ein Portfolio aus Wachstumsaktien hoher Qualität mit oft zweistelligem Umsatzwachstum zusammen, wobei Unternehmen bevorzugt werden, die von demografischen Veränderungen wie der Überalterung der Gesellschaft und der Zunahme von Zivilisationskrankheiten profitieren. Während dieser generelle Trend eine höhere Effizienz und Kosteneffektivität von den Gesundheitsunternehmen verlangt, erobern zugleich die neuen Technologien das Gesundheitswesen. Dank disruptiver Technologien wie beispielsweise Sensoren, Konnektivität oder Cloud-Computing bringen Unternehmen neue und verbesserte Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt, was einen positiven Effekt auf die Behandlungsqualität und die Gesamtkosten hat. Auch für 2021 sind die Digital-Health-Experten des Fonds optimistisch, da Risikokapitalgeber weiter intensiv in Digital Health-Unternehmen investieren und Börsengänge mittel- und langfristig ein wichtiger Performancetreiber bleiben. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

In der Länderallokation des BB Adamant Digital Health liegen die USA mit einem Anteil von 87,9, Prozent am FondsVermögen klar auf Platz eins. Dahinter ist Dänemark platziert, wo 6,3 Prozent des FondsVolumens investiert sind. Auf Platz drei der Ländergewichtung befindet sich China mit einem Anteil von 2,7 Prozent. In Großbritannien sind 1,3 Prozent des FondsVermögens angelegt, Digital-Health-Aktien aus Frankreich runden mit einem Anteil von 0,1 Prozent das Portfolio ab. Per Monatsende Oktober verfügte der Bellevue-Fonds über eine Liquiditätsquote von 1,7 Prozent.

Von welchen Einzeltiteln ist das aus Stefan Blum und Marcel Fritsch bestehende FondsManagerteam am stärksten überzeugt? Ganz vorne unter den zehn größten Einzelpositionen im FondsPortfolio befindet sich die Aktie von Teladoc Health, dem größten amerikanischen Anbieter von Telemedizinlösungen. Da die meisten Menschen in den USA keinen Hausarzt haben und die durchschnittliche Wartezeit für einen dortigen Termin 29 Tage beträgt, befinden sich die Lösungen von Teladoc auf dem Siegeszug: Menschen, die ärztlichen Rat benötigen, können innerhalb von Minuten videobasiert über die Teladoc-App Kontakt mit einem Arzt aufnehmen. Wie die Gesundheitsexperten von Bellevue betonen, ist das Marktpotenzial riesig, zumal alle Patientendaten in der elektronischen Patientenakte von Teladoc gespeichert sind. Weit überdurchschnittlich entwickelte sich im letzten Handelsmonat die Aktie von Penumbra, die sich ebenfalls unter den Top 10 des HealthCare-Fonds befindet. Das auf Reperfusionskatheter und Aspirationspumpen für die Entfernung von neurologischen und peripheren Blutgerinnseln spezialisierte Unternehmen übertraf die Drittquartals-Umsatzschätzungen der Investoren sehr deutlich und trug mit einem Plus von +34,3 Prozent signifikant zur FondsPerformance bei. Auch die zweitgrößte Einzelposition des Fonds, die Aktie des kalifornischen Biotech-Unternehmen Pacific Biosciences, legte mit +32,8 Prozent deutlich zu. Eine schwächere Wertentwicklung verzeichneten hingegen die beiden Top-10-Positionen Shockwave Medical (-9,9 Prozent) und Inspire Medical Systems (-7,5 Prozent).

SJB Fazit. BB Adamant Digital Health.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet unaufhörlich voran und erlebt einen Wachstumsschub, der zusätzlich durch die Folgen der Corona-Pandemie angefacht wird. Gerade vor diesem Hintergrund bietet der überaus kenntnisreich gemanagte Bellevue-Fonds BB Adamant Digital Health beste Chancen auf eine weiter erfolgreiche Kursentwicklung. Auch in einem schwierigeren Aktienmarktumfeld dürfte sich der HealthCare-Fonds behaupten und von der starken, nichtzyklischen Nachfrage sowie der Digitalisierungswelle im Gesundheitswesen profitieren. Die seit FondsAuflegung erzielte hohe Mehrrendite zum globalen HealthCare-Sektor ist der beste Qualitätsbeweis für das Produkt, welches die Vorzüge eines Technologie- und Gesundheitsfonds vereint!

Autor:

