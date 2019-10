SJB FondsEcho. Umwelttrends. Bedacht. Pictet-Global Environmental Opportunities

SJB FondsEcho. Pictet - Global Environmental Opportunities.

Umwelttrends. Bedacht.

Unternehmen, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer weniger natürliche Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft beitragen, bieten Anlegern ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Für ein langfristiges Engagement bei Firmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie spricht insbesondere die Tatsache, dass sich ein ökologisches Bewusstsein bei Verbrauchern, Regierungen und im Privatsektor immer weiter verbreitet.

Pictet-FondsManager Luciano Diana zeigt sich überzeugt, dass eine Anlage in Unternehmen, die zur Lösung von ökologischen Herausforderungen beitragen, attraktive Renditen bescheren und gleichzeitig einen Positivbeitrag zu einer nachhaltigeren Welt liefern kann. Wie der Anlageexperte betont, stehen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien beachten und ökologisch verantwortlich wirtschaften, an den internationalen Börsen immer mehr im Fokus. Neben der zunehmenden Knappheit an natürlichen Ressourcen würden auch die offensichtliche Notwendigkeit des Kampfes gegen die Umweltverschmutzung sowie zunehmende Gesundheitsprobleme für diese Tendenz sorgen. Die Konsequenz für den Aktienstrategen von Pictet Asset Management: Es ergeben sich große Chancen für Unternehmen, die die Trends im Umweltsektor frühzeitig erkennen und hierfür Lösungsansätze bieten. Investoren bietet sich die Möglichkeit, langfristig hohe Wachstumsraten durch Investments in Wertpapiere von Unternehmen zu erzielen, die die Ressourceneffizienz erhöhen oder neue Techniken für den Umweltschutz entwickeln.

Auf den Bereich der Umweltaktien hat sich der Pictet - Global Environmental Opportunities P dy EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) spezialisiert. Der weltweit anlegende Aktienfonds der Schweizer FondsGesellschaft engagiert sich bei internationalen Unternehmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie und bietet Investoren ein so chancenreiches wie ausgewogenes Portfolio, das sich gleichermaßen aus defensiven Titeln wie Wachstumswerten zusammensetzt. FondsManager Luciano Diana ist seit zehn Jahren im Hause Pictet und verwaltet den Fonds zusammen mit Gabriel Micheli und Yi Du aus dem Thematic Equities Team: Gemeinsam wählen sie aus dem Anlageuniversum von rund 400 Umweltunternehmen die 50 bis 60 aussichtsreichsten Aktien aus, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer möglichst wenig natürliche Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft beitragen. Der Pictet Global Environmental Opportunities wurde am 10. September 2010 aufgelegt und hat sein FondsVolumen über die letzten Jahre in beeindruckender Weise gesteigert: Aktuell sind 1,29 Milliarden Euro in der Strategie investiert. Das Portfolio verteilt sich auf 55 Einzelpositionen, als Vergleichsindex wird der MSCI World EUR NETR verwendet. Über die letzten fünf Jahre wurde eine kumulierte Wertentwicklung von +63,0 Prozent auf Eurobasis generiert, die die Performance der MSCI-Benchmark von +61,5 Prozent übertrifft. Noch erfolgreicher stellt sich die FondsEntwicklung seit Auflegung (+117,6 Prozent) sowie im bisherigen Jahresverlauf dar: Mit +31,9 Prozent in Euro gegenüber +23,3 Prozent beim weltweiten Referenzindex wird eine ansehnliche Mehrrendite durch Investments in ausgewählte Umweltaktien erzielt. Was sind die Details der so erfolgreichen Anlagestrategie von FondsManager Luciano Diana?

FondsStrategie. Bottom-up-Ansatz. Praktiziert.

Der Pictet - Global Environmental Opportunities hat sich langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel gesetzt und investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die entlang der ökologischen Wertschöpfungskette tätig sind. Dabei werden Firmen bevorzugt, die ökologisch nachhaltige Dienstleistungen erbringen oder in den Bereichen Infrastruktur, Umwelttechnologie und Optimierung der Ressourcennutzung tätig sind. Zu den wichtigsten Sektoren zählen die Bereiche saubere Energie und sauberes Wasser, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das Anlageuniversum ist global, wobei US-Titel einen Schwerpunkt bilden, aber auch in den Schwellenländern und Festlandchina investiert wird. Bei der Marktkapitalisierung wird darauf geachtet, keine „Micro Caps“ ins Portfolio aufzunehmen; der Börsenwert der Einzeltitel sollte mindestens 200 Millionen US-Dollar betragen. FondsManager Luciano Diana verfolgt ein aktives Portfoliomanagement und stellt seine Titelauswahl auf der Basis eines Bottom-up-Ansatzes zusammen. Am Ende der sorgfältigen Analyse und Bewertung fundamentaler Unternehmensdaten steht ein diversifiziertes globales Portfolio mit Wachstumsausrichtung, das im Zuge eines „High-Conviction“-Ansatzes die besten Anlageideen vereint. Der Marktstratege berichtet, dass zuletzt das Engagement im Bereich dematerialisierte Wirtschaft zulasten des Themas Energieeffizienz verstärkt wurde. Am besten schnitten die Segmente Wasserversorgung und Emissionsschutz ab, während die Bilanz im Bereich Abfallmanagement und -recycling uneinheitlich ausfiel. Die Portfoliobewertung bewege sich im Vergleich zu den Weltaktienmärkten zwar leicht über dem historischen Durchschnitt, so der FondsManager, aufgrund starker Fundamentaldaten sehe er aber weiteres Aufwärtspotenzial insbesondere in den Bereichen dematerialisierte Wirtschaft, Umweltüberwachung, Abfallwirtschaft und Emissionsschutz. Wie ist das Portfolio des Pictet-Produktes im Einzelnen zusammengesetzt?

FondsPortfolio. US-Titel. Favorisiert.

In der geographischen Aufteilung des Pictet - Global Environmental Opportunities liegen die USA mit 55,7 Prozent klar vorne. Den zweiten Platz in der Länderallokation belegt Frankreich, wo 10,5 Prozent des FondsVermögens investiert sind. Aktien aus Großbritannien nehmen 6,6 Prozent des FondsVolumens ein, in Dänemark ist der Fonds mit 6,0 Prozent des Anlagevermögens engagiert. Wertpapiere aus Japan machen 3,8 Prozent der FondsBestände aus, 3,4 Prozent der ausgewählten Umwelt-Aktien kommen aus Deutschland. Titel aus Irland (3,5 Prozent) und der Schweiz (2,3 Prozent) ergänzen das Länderportfolio des Pictet-Fonds. Komplettiert wird die geographische Aufteilung durch die Niederlande, die 2,2 Prozent des FondsVolumens einnehmen. Übrige Länder decken 4,4 Prozent des FondsPortfolios ab, die Liquiditätsquote liegt per Ende August bei 2,8 Prozent. Welche Sektorenaufteilung nimmt FondsManager Diana vor?

Bei den Branchen befindet sich der Bereich der dematerialisierten Ökonomie mit 21,1 Prozent des FondsVermögens auf Platz eins, unter den Top 10 durch das US-Softwareunternehmen Ansys vertreten. Platz zwei nimmt der Sektor Umweltüberwachung mit 21,0 Prozent ein – aus diesem kommt mit der französischen Veolia Environnement einer der am stärksten gewichteten Einzeltitel des Fonds. Den dritten Platz in der Branchengewichtung belegt die Abfallwirtschaft mit 16,3 Prozent, unter den zehn größten Einzelpositionen durch den US-Konzern Ecolab repräsentiert. Durchschnittlich stark im FondsPortfolio des weltweit anlegenden Aktienfonds vertreten sind Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung (16,1 Prozent), der Energieeffizienz (14,5 Prozent) sowie dem Sektor der Erneuerbaren Energien (4,9 Prozent). Aktien aus dem Bereich der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft (3,4 Prozent) runden die Portfoliostruktur ab.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Deutlich.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Pictet - Global Environmental Opportunities dem MSCI World EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Über drei Jahre liegt die Korrelation mit dem breit gestreuten weltweiten Aktienindex bei 0,86, für ein Jahr fällt sie mit 0,87 noch etwas höher aus. Insgesamt ist die Parallelität der Kursverläufe von Fonds und SJB-Referenzindex deutlich ausgeprägt, was auch das Chartbild illustriert. Die Kennzahl R² bestätigt die Diagnose: Sie beträgt für drei Jahre 0,74 und legt über ein Jahr auf 0,76 zu. Damit haben sich mittelfristig 26 Prozent der Fondsentwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 24 Prozent. Der Freiheitsgrad vom internationalen Aktienmarkt, den der Pictet-Fonds in den beiden untersuchten Zeiträumen aufweist, bleibt vergleichsweise konstant – die Schwerpunktlegung auf Umwelttechnologie-Aktien sorgt für einen interessanten Diversifikationsaspekt beim Anleger. Der Tracking Error des Investmentproduktes fällt mit 6,46 Prozent im jüngsten Dreijahreszeitraum moderat aus; FondsManager Diana geht demnach nur geringe aktive Risiken in seiner Portfoliozusammenstellung ein. Mit welchen Volatilitätswerten wartet der Pictet-Fonds auf?

FondsRisiko. Beta. Erhöht.

Der Pictet - Global Environmental Opportunities hat im letzten Dreijahreszeitraum eine annualisierte Volatilität von 13,78 Prozent zu verzeichnen, die noch oberhalb der Schwankungsneigung liegt, die der MSCI World Index im selben Zeitraum mit 11,00 Prozent zu verzeichnen hat. Über den Einjahreszeitraum liegt der Fonds für Umweltaktien mit Blick auf seine Schwankungsfreude noch deutlicher vor dem Vergleichsindex: Das Pictet-Produkt weist eine Volatilität von 19,61 Prozent auf, während die Benchmark für den breiten internationalen Aktienmarkt mit einer „Vola“ von 13,84 Prozent auskommt. Insgesamt ist eine höhere Schwankungsintensität des Pictet-Produktes nicht zu verleugnen – die logische Konsequenz aus der Tatsache, dass Aktien aus den Sektoren Umwelttechnologie und Erneuerbare Energien klassischerweise eine ausgeprägtere Volatilität als internationale Standardaktien besitzen. Das Risikoprofil des Umweltaktien-Fonds fällt demnach ambitionierter als dasjenige des MSCI World aus – kann die Beta-Analyse diese Diagnose bestätigen?

Der Pictet-Fonds verzeichnet über die letzten drei Jahre ein über Marktniveau liegendes Beta von 1,10. Im Einjahreszeitraum legt die Risikokennzahl, die die Wertschwankungen von aktiv gemanagtem Fonds und passivem Index vergleicht, noch weiter auf 1,35 zu. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über die letzten drei Jahre hellt das Bild aus FondsPerspektive auf: In 19 der 36 untersuchten Zeitintervalle und damit in der Mehrheit der analysierten Perioden gelang es dem Umweltaktien-Fonds, eine unter Marktniveau liegende Beta-Kennziffer von zutiefst 0,63 auszuweisen. Dem stehen 17 Einzelperioden mit einem überdurchschnittlich ausgeprägten Beta gegenüber, in denen die Risikokennzahl einen höheren Wert als die marktneutrale Ausprägung von 1,00 annahm und dabei auf maximal 1,39 zulegte. Die Beta-Analyse demonstriert: FondsManager Diana war sehr wohl erfolgreich darin, die Schwankungen seines Portfolios unter die des weltweiten Aktienmarktes zu drücken – in gut der Hälfte der Intervalle reagierte das Portfolio aus Umwelttechnik-Titeln nur unterdurchschnittlich auf die Kursbewegungen der MSCI-Benchmark. Welche Renditen kann der Pictet-Fonds auf dieser Basis erwirtschaften?

FondsRendite. Alpha. Generiert.

Per 07. Oktober 2019 hat der Pictet - Global Environmental Opportunities über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +33,15 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +10,02 Prozent p.a. entspricht. Eine attraktive Wertentwicklung, die der MSCI World EUR NETR noch übertrifft: Das Kursbarometer für den globalen Aktienmarkt bringt es im selben Zeitraum auf eine Gesamtrendite von +35,32 Prozent in Euro bzw. ein Ergebnis von +10,61 Prozent jährlich. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr übernimmt der Pictet-Fonds die Führung im Performancevergleich mit dem MSCI-Vergleichsindex: Mit einer Wertentwicklung von +12,65 Prozent erreicht er das klar bessere Ergebnis als die Benchmark, die mit einer Rendite von +6,81 Prozent in Euro aufwartet. Die kurzfristig erzielte Outperformance vermag die mittelfristig leicht schwächere Wertentwicklung zu kompensieren – insgesamt steht FondsManager Luciano Diana mit seinem Pictet-Fonds im Renditevergleich mit dem MSCI World gut da – auch deshalb, weil Umweltaktien unter Diversifikationsaspekten eine gute Portfoliobeimischung darstellen.

Den obigen Renditezahlen entsprechend, verzeichnet der Pictet-Fonds im letzten Dreijahreszeitraum ein knapp im roten Bereich befindliches Alpha von -0,11. Auf Jahressicht präsentiert sich die Renditekennzahl mit 0,30 klar verbessert und liegt im positiven Terrain. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre enthüllt ein sehr ausgeglichenes Szenario. In 18 der letzten 36 betrachteten Einjahreszeiträume wies der Pictet-Fonds eine Mehrrendite zum MSCI World Index auf und markierte Alpha-Werte bis 0,94 in der Spitze. Dem stehen ebenfalls 18 Einzelperioden mit negativen Alpha-Werten gegenüber, in denen die Renditekennzahl einen Wert von zutiefst -1,08 erreichte. Die Quintessenz der Alpha-Analyse: Wer als Investor mit dem Pictet-Fonds ein Engagement in Umweltaktien eingeht, investiert in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, ohne dabei irgendwelche Rendite-Kompromisse gegenüber dem MSCI World einzugehen. Dass ökologisch ausgerichtete Unternehmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie auch performancemäßig eine echte Alternative zum breiten internationalen Aktienmarkt darstellen, beweist abschließend die nur hauchdünn negative Information Ratio des Fonds von -0,08 über drei Jahre.

SJB Fazit. Pictet - Global Environmental Opportunities.

Die Nachfrage nach Technologien und Dienstleistungen aus dem Umweltsektor nimmt weltweit immer stärker zu. Langfristige Trends wie Ressourceneffizienz und Emissionsschutz sorgen dafür, dass die Unternehmen aus dem Portfolio des Pictet - Global Environmental Opportunities beste Wachstumsaussichten besitzen. Wer sich als Investor gerne auf Aktien konzentriert, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer wenig Rohstoffe verbrauchenden Wirtschaft beitragen, findet in dem Pictet-Fonds ein hervorragend gemanagtes Produkt mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil. Eine Depotbeimischung nicht nur für Nachhaltigkeits-Fanatiker!