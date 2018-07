SJB FondsEcho. Medizintechnik. Profitabel. BB Adamant Medtech & Services .

SJB FondsEcho. BB Adamant Medtech & Services.

Medizintechnik. Profitabel.

Der langfristige Aufwärtstrend im Sektor der Medizintechnik und medizinischer Dienstleistungen hat sich auch 2018 fortgesetzt: Mit einer positiven Wertentwicklung von +20,21 Prozent in Euro im bisherigen Jahresverlauf kann der BB Adamant Medtech & Services überzeugen und sich in die relativ kleine Gruppe der Sektorenfonds einreihen, die trotz der zuletzt eingetrübten Stimmung an den internationalen Börsen klar im Plus notieren.

Die Gründe dafür, dass die Medizinaltechnologie ihre globale Erfolgsgeschichte fortschreibt und damit auch den von Bellevue Asset Management aufgelegten Medtech-Fonds beflügelt, sind vielfältig: So verhilft die Molekulardiagnostik zu schnelleren und präziseren Diagnosen und sorgt für effektiv und kostengünstig ablaufende individualisierte Behandlungen. Auch minimalinvasive Techniken befinden sich auf dem Vormarsch – hier können die Gesundheitskosten durch kurze Behandlungszeiten gesenkt werden. Stefan Blum und Marcel Fritsch, FondsManager des BB Adamant Medtech & Services B EUR (WKN A0RP23, ISIN LU0415391431), machen deutlich, wie sehr der Medizintechniksektor von neuen Entwicklungen in den USA profitiert. Gerade in einem Umfeld, in dem versucht wird, mehr Transparenz in den Medikamentenmarkt zu bringen, sei dieser eine echte Anlagealternative für Investoren, die eine Ergänzung zu ihrem Pharmainvestment suchen. Wer als Anleger von den soliden Fundamentalfaktoren des Gesundheitsmarktes profitieren möchten, aber die Preis-, Entwicklungs- und Patentablaufrisiken der Medikamentenindustrie scheue, sei hier bestens aufgehoben, so die Einschätzung. Das FondsManagerduo betont weiter, dass der Medizintechniksektor zu den defensivsten Sektoren mit nachhaltigem Outperformance-Potenzial gehöre. Während einige Healthcare-Subsektoren durch Preisängste der Anleger belastet werden, bleibe dem Medizintechniksektor der Status des „sicheren Hafens“ erhalten. Dafür sprächen die ungebrochene Innovationskraft sowie der Industriewandel in der Medizintechnik hin zu integrierten Dienstleistungsangeboten, der stetig voranschreite. Besonderes Marktpotenzial erblicken die beiden Medtech-Experten durch den Einsatz neuester Informations-Technologien im Bereich „Digital Health“. Die Kombination von Innovation, Marktausweitung mit neuen Dienstleistungen und stabiler Nachfrage eröffne dem Anleger hier eine vielversprechende Investmentopportunität.

Der BB Adamant Medtech & Services ist auf stärker kapitalisierte, liquide Unternehmen aus dem Bereich der Medizinaltechnologie ausgerichtet und strebt danach, von der „Industrierevolution im Gesundheitswesen“ zu profitieren – der gesamte Gesundheitsmarkt ohne Medikamentenhersteller ist sein Anlageuniversum. Das Bellevue-Produkt hat den Euro als FondsWährung und verfügt aktuell über ein Volumen von 302,4 Millionen Euro. Als Benchmark wird der MSCI Healthcare Equipment & Supplies EUR verwendet, die Selektion der Unternehmen für das Portfolio erfolgt auf Basis eigener Bottom-up-Analysen. Anleger, die bei dem im September 2009 aufgelegten Fonds von Anfang an dabei waren, können sich über eine höchst attraktive Wertentwicklung von +246,74 Prozent in Euro freuen, was einer Rendite von +15,21 Prozent p.a. entspricht. Auch zukünftig sieht das FondsManagerduo Blum/Fritsch den Fonds gut aufgestellt, da aufstrebende Gesundheitsmärkte in den Schwellenländern das Wachstum und die Profitabilität des Medtech-Sektors verstärken. Wie sieht die Investmentstrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Analysen. Praktiziert.

Der BB Adamant Medtech & Services hat sich die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Kapitalwachstums zum Ziel gesetzt und investiert in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors weltweit. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. In seiner Titelauswahl wendet das FondsManagerduo Blum/Fritsch die fundamentale Unternehmensanalyse an, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte untersucht werden. Ein global verankertes Experten-Netzwerk, das sich aus Beratern der Wissenschaft und Industrie zusammensetzt, unterstützt das FondsManagement in seiner Meinungsbildung und Anlageentscheidung. Die Selektion der Einzelaktien innerhalb des Portfolios erfolgt benchmarkunabhängig auf Basis einer gründlichen Bottom-up-Analyse der Unternehmen. FondsManager Fritsch betont, dass eine ganze Reihe von Entwicklungen dazu führen, dass der Medizintechniksektor langfristig aussichtsreich bleibe: So sorge der Strukturwandel im Gesundheitswesen für erhebliches Wachstumspotenzial, da der Trend zu einer dezentralen Leistungserbringung neue Produkte und Dienstleistungen erfordere. Insgesamt würden die positiven Wachstumstrends in der Branche verbunden mit der stabilen Nachfrage nach Medizintechnikprodukten dafür sorgen, dass die Unternehmen auch unter dem Aspekt hoher Dividenden- und Free-Cash-Flow-Renditen attraktiv bleiben. Die jüngsten Kontakte des Anlageteams mit dem Management diverser Portfoliounternehmen bestätigen die positive Grundstimmung in der Branche. Die kommenden Unternehmensergebnisse des zweiten Quartals dürften erfreulich ausfallen, zudem wurde in den Gesprächen deutlich, dass eine erfolgreiche digitale Strategie zu einem der wichtigsten Werttreiber für den nachhaltigen Erfolg im Healthcare-Sektor geworden ist. Wie ist das aktiv verwaltete FondsPortfolio des BB Medtech-Fonds im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. USA. Favorisiert.

In der Länderallokation des BB Adamant Medtech & Services liegen die USA mit einem Anteil von 81,0 Prozent am FondsVermögen mit großem Abstand auf Platz eins. Klar dahinter rangiert Dänemark mit 4,4 Prozent des FondsVolumens, den dritten Platz in der Länderallokation belegen die Niederlande, wo 4,3 Prozent der Bestände investiert sind. Medizintechnikaktien aus Japan nehmen 1,8 Prozent des FondsPortfolios ein, in diversen anderen Ländern ist der Bellevue-Fonds mit 2,4 Prozent des Anlagevermögens engagiert. Per Ende Mai werden 6,1 Prozent an Liquidität vorgehalten, um sich neu ergebende Opportunitäten nutzen zu können. Welche Sektoren sind die aktuellen Favoriten des FondsManagements?

In der Branchenallokation des BB Adamant Medtech & Services befinden sich Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Kardiologie mit 30,7 Prozent ganz vorne. Den zweiten Platz unter den wichtigsten Sektoren nimmt der Bereich Managed Care mit 10,0 Prozent ein. Orthopädie-Firmen belegen mit 7,5 Prozent des FondsVermögens Platz drei in der Sektoren-Rangliste des Bellevue-Produktes. Titel von Unternehmen aus dem Bereich Life Science Supply kommen auf 5,9 Prozent, der Bereich Imaging und Bestrahlung deckt 5,7 Prozent ab. Unternehmen aus dem Chirurgie-Sektor repräsentieren 4,5 Prozent des FondsVolumens, Aktien aus dem Bereich Dialyse und Blut nehmen 3,9 Prozent im Portfolio ein. Nur unterdurchschnittlich ist der BB Adamant Medtech & Services in den Sektoren Hörgeräte (3,4 Prozent) Gesundheitswesen-IT (3,3 Prozent) und dem Dental-Sektor (3,1 Prozent) engagiert. Aktien aus dem Diagnostikbereich (2,9 Prozent) komplettieren die Branchenstruktur des Fonds. Unter den ausgewählten Einzeltiteln liegt die Medtronic-Aktie auf dem ersten Platz – das Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin hat sich auf Herzschrittmacher, Defibrillatoren sowie Insulinpumpen spezialisiert. Weitere Schwergewichte unter den Top 10 sind der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories sowie das US-Medizintechnikunternehmen Boston Scientific.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Hoch.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den BB Adamant Medtech & Services dem Dow Jones World Healthcare als Vergleichsindex gegenübergestellt. Die Korrelationsanalyse mit dem weltweit gestreuten Kursbarometer für den Medizintechniksektor verweist auf eine deutliche Parallelität der Kursverläufe. Über drei Jahre ist die Korrelation mit 0,89 stark ausgeprägt, für ein Jahr fällt sie mit 0,86 kaum geringer aus. Die Kennzahl R² demonstriert, dass die beiden FondsManager mit ihrer auf Fundamentalanalysen basierten Titelauswahl kurzfristig etwas stärker vom SJB-Referenzindex abgewichen sind. Für drei Jahre liegt die Kennziffer bei 0,78, über ein Jahr nimmt R² einen Wert von 0,74 an. Damit haben sich mittelfristig 22 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 26 Prozent. Der Tracking Error des Bellevue-Fonds liegt über drei Jahre bei moderaten 7,01 Prozent und beweist, dass die Medizintechnik-Experten von Bellevue keine hohen aktiven Risiken eingehen. Mit welcher Schwankungsbreite hat das Medtech-Produkt aufzuwarten?

FondsRisiko. Volatilität. Erhöht.

Der BB Adamant Medtech & Services weist über drei Jahre eine Volatilität von 16,88 Prozent auf, die etwas oberhalb der Schwankungsneigung von 13,85 Prozent liegt, die der Dow Jones World Healthcare als Vergleichsindex zu verzeichnen hat. Beim Wechsel auf den kurzfristigen Betrachtungshorizont nimmt der Volatilitätsvorsprung des aktiv gemanagten FondsProduktes zu: Über ein Jahr beträgt die „Vola“ des Medizintechnik-Fonds 17,49 Prozent gegenüber 12,38 Prozent bei der passiven Benchmark. Die in beiden Zeiträumen höhere Schwankungsintensität im Vergleich zum weltweiten Medtech-Sektor führt zu einer leicht ungünstigeren Risikostruktur des Bellevue-Produktes – eine Konsequenz des aktiven Portfoliomanagements, die angesichts der relativ hohen Spezialisierung aber zu tolerieren ist. Welche Ergebnisse kann die Beta-Analyse zur FondsBewertung beitragen?

Über drei Jahre verzeichnet der Bellevue-Fonds ein leicht über Marktniveau liegendes Beta von 1,11, für ein Jahr nimmt die Risikokennziffer einen Wert von 1,32 an. Damit liegen die durchschnittlichen Wertschwankungen des FondsPortfolios merklich über dem neutralen Wert von 1,00 – das stark fokussierte Portfolio des Investmentprodukts zeigt sich vergleichsweise sensitiv für Marktbewegungen. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über die letzten drei Jahre hellt das Gesamtbild für den Medtech-Fonds auf: Dem FondsManagerduo Blum/Fritsch gelang es durchaus, auch eine im Marktvergleich unterdurchschnittliche Schwankungsneigung des Portfolios zu generieren. In 13 der letzten 36 untersuchten Einzelzeiträume präsentierte sich das Beta des Bellevue-Produktes geringer als der Marktrisikofixwert von 1,00 und nahm einen Wert von zutiefst 0,61 an. Dem steht die Mehrheit von 23 Einzelintervallen gegenüber, in denen ein Beta über Marktniveau von 1,36 in der Spitze erreicht wurde. Insgesamt weist der Medizintechnik-Fonds damit ein ambitionierteres Risikoprofil als der globale Healthcare-Sektor auf – kann das Investmentprodukt dieses Manko durch bessere FondsRenditen kompensieren?

FondsRendite. Alpha. Generiert.

Über drei Jahre wartet der BB Adamant Medtech & Services mit einer Wertentwicklung von +46,40 Prozent in Euro auf (Stichtag 09.07.2018) – eine überzeugende Performance, die erheblich oberhalb der Marktrendite liegt. Der SJB-Vergleichsindex Dow Jones World Healthcare hat im selben Zeitraum ein Plus von lediglich +4,55 Prozent auf Eurobasis erzielt. Die Werte entsprechen einer Rendite von +13,53 Prozent p.a. in Euro bei dem Bellevue-Fonds und einer Jahresrendite von +1,49 Prozent bei der Benchmark. Im kurzfristigen Zeithorizont ist gleichfalls ein attraktiver Renditevorsprung des Medizintechnik-Fonds gegenüber dem Dow Jones World Healthcare Index zu verzeichnen: Einer Wertentwicklung des BB Adamant Medtech & Services von +19,25 Prozent für ein Jahr steht eine Rendite von +6,63 Prozent beim SJB-Referenzindex gegenüber. Das beachtliche Performanceplus in zweistelliger Höhe macht den Bellevue-Fonds zum klaren Sieger im Wettbewerb mit dem weltweiten Medizintechniksektor – welche Folgen hat dies für die Alpha-Analyse?

Die Mehrrendite des BB Adamant Medtech & Services manifestiert sich in einem positiven Alpha-Wert von 0,96 über drei Jahre. Auf Jahressicht präsentiert sich die Kennzahl mit 0,80 ähnlich attraktiv und liegt klar im grünen Bereich. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über den letzten Dreijahreszeitraum wird deutlich, dass der Bellevue-Fonds mit großer Regelmäßigkeit ein positives Alpha aufzuweisen hat: In 29 der 36 analysierten Einjahresperioden liegen die Alpha-Werte über Marktniveau und markieren ein Hoch von 1,50. Dem stehen lediglich neun Zeiträume gegenüber, in denen sich das Alpha negativ präsentiert und Werte bis -0,99 im Tief erreicht werden. Absolute Renditezahlen genau wie die Alpha-Werte des Medtech-Fonds sprechen also dafür, dass dieser im Performancevergleich mit dem globalen Healthcare-Sektor die Nase vorn hat. Die klar positive Information Ratio von 1,69 im jüngsten Dreijahreszeitraum belegt abschließend, dass das Bellevue-Produkt eine überzeugende Rendite-Risiko-Struktur aufweist: Die etwas höheren Wertschwankungen sind durch die vom Fonds erreichte Mehrrendite mehr als gerechtfertigt.

SJB Fazit. BB Adamant Medtech & Services.

Alles spricht dafür, dass der Medizintechnik-Sektor seinen generellen Aufwärtstrend fortsetzen kann und dem Investor mit einem langfristigen Anlagehorizont ein überdurchschnittliches Kurspotenzial bereitstellt. Mit seiner Bottom-up-Titelselektion nutzt das aus Stefan Blum und Marcel Fritsch bestehende FondsManagerteam die gesamte Breite des Marktes, wobei die erfahrenen Branchenspezialisten profitabel arbeitende Mid und Large Caps favorisieren. Mit seiner Fähigkeit zum Aufspüren sektorspezifischer Trends stellt der BB Adamant Medtech & Services eine attraktive Depotbeimischung für alle Anleger dar, die ihr Portfolio gezielt durch einen weltweit gestreuten Fonds aus dem Medizintechniksektor diversifizieren wollen.

