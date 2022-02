SJB FondsEcho. Investment. Antizyklisch. HSBC GIF Turkey Equity [...]

SJB FondsEcho. HSBC GIF Turkey Equity.

Im neuen Jahr 2022 hat sich der rasante Anstieg der Inflation in der Türkei fortgesetzt. Die Verbraucherpreise kletterten im Januar um 48,7 Prozent im Jahresvergleich nach oben, wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte. Hauptgründe für den steilen Inflationsanstieg sind der massive Kursverfall der türkischen Lira sowie der Höhenflug wichtiger Rohstoffpreise.

Vor einem Jahr hatte die Inflationsrate in der Türkei noch bei 15 Prozent gelegen. Doch bereits Ende 2021 setzte ein starker Anstieg der Teuerung ein, der nach Inflationsraten von 21 Prozent im November und 36 Prozent im Dezember nun mit einer Teuerung von fast 50 Prozent seinen bisherigen Höhepunkt fand. Können Investments in Aktien eines so stark gebeutelten Landes überhaupt eine Überlegung wert sein? Für Mainstream-Investoren sicher nicht, doch antizyklische Anleger beobachten jedes Jahr genau, welcher Markt sich im vergangenen Handelsjahr am schlechtesten entwickelt hat, um dort langfristig ausgerichtete, gegen den Trend gerichtete Investments mit attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis einzugehen. Und tatsächlich war die Türkei im Jahr 2021 der am schlechtesten performende Aktienmarkt weltweit; der MSCI Turkey EUR NETR verzeichnete eine negative Rendite von -22,91 Prozent auf Eurobasis. Die gerade aktualisierte SJB Antizyklikstudie zeigt: Investoren, die stets den schlechtesten Markt des Vorjahres auswählen und dort eine Anlage in aktiv gemanagten Aktienfonds tätigen, erreichen langfristig überdurchschnittliche Renditen. Warum also nicht in einer Zeit, in der die etablierten Börsen ohnehin zu schwächeln beginnen, antizyklische Märkte dem Depot beimischen? Für die Türkei, den antizyklischen Markt 2022, bietet sich der HSBC GIF Turkey Equity an, der als einer der wenigen aktiv gemanagten Türkei-Fonds auf dem deutschen Markt übrig geblieben ist und durch die Eigenständigkeit seiner Titelselektion überzeugt.

Der HSBC GIF Turkey Equity AC (WKN A0D9FL, ISIN LU0213961682) wurde am 22. März 2005 aufgelegt und hat bereits einige Marktturbulenzen in der Türkei erfolgreich überstanden. Der von FondsManager Emin Yigit Onat verwaltete Fonds verfügt derzeit über ein FondsVolumen von 38,4 Millionen Euro und hat sich unter den volatilen Marktbedingungen besonders auf Industrieunternehmen und Grundstoff-Produzenten fokussiert – die vom Kursverfall der Lira stark betroffenen Banken sind im Portfolio hingegen unterrepräsentiert. Basiswährung des Fonds ist der Euro, als Benchmark wird der türkische Aktienindex BIST 100 verwendet. Der Start ins neue Jahr 2022 ist für den Türkei-Fonds sehr positiv verlaufen: Im ersten Handelsmonat Januar wurde ein Plus von +10,36 Prozent in Euro generiert, während DAX und Dow Jones deutlich ins Minus rutschten. Auch langfristig zeigt sich die Qualität des FondsManagements von Marktexperte Onat: Über die letzten fünf Jahre verzeichnete der Fonds eine annualisierte Wertentwicklung von -2,11 Prozent, während die Benchmark mit einer Rendite p.a. von -8,90 Prozent erheblich schlechter dastand. Wie sieht die Strategie des HSBC-Fonds im Detail aus?

FondsStrategie. Bewertungen. Analysiert.

Der HSBC GIF Turkey Equity strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Portfolio aus türkischen Aktien an. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die in der Türkei ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zu Absicherungszwecken kann FondsManager Emin Yigit Onat derivative Finanzinstrumente nutzen, insbesondere Terminkontrakte auch auf den Devisenmarkt. Der HSBC-Aktienstratege praktiziert ein aktives Portfoliomanagement und weicht mit seiner Sektoren- und Titelgewichtung teils deutlich von der des Referenzindex BIST 100 ab. Onat leitet seit 2014 das Asset Management Turkey Team der HSBC in Istanbul und verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Anlageerfahrung. Der FondsManager gilt als profunder Kenner der türkischen Wirtschaft wie des dortigen Aktienmarktes und verfolgt zudem intensiv die politischen Entwicklungen. Onat bezeichnet sich selbst als langfristig orientierter Investor, der durch eine strikte Bewertungsdisziplin ausgezeichnet wird. Sein erklärtes Ziel ist es, Fehlbewertungen an den Märkten zu erkennen und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen. Bei dem durch Transparenz und Disziplin geprägten Anlageprozess spielen Governance und Risikomanagement eine wichtige Rolle. Marktstratege Onat nutzt eigene Risikomodelle und Instrumente für die Portfoliokonstruktion, um Faktor-Gewichtungen zu managen und ungeplante Risiken zu vermeiden. Am Ende des Selektionsprozesses türkischer Aktien steht ein High-Conviction-Portfolio mit Fokus auf Risiko und Diversifikation. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

FondsPortfolio. Industriewerte. Vorn.

In der Sektorenallokation des HSBC GIF Turkey Equity liegen aktuell Industrieunternehmen mit 24,72 Prozent Portfolioanteil auf dem ersten Platz. Unter den Top-10-Positionen des Fonds ist der Bereich durch den Glass- und Chemieproduzenten Turk Sise Cam und die Fluggesellschaft Turkish Airlines repräsentiert. Auch die Koc Holding, die ihr Geld mit dem Verkauf von Haushaltsgeräten, Fahrzeugen, Energie- und Finanzdienstleistungen verdient, ist als attraktiv bepreister Industrietitel unter den zehn größten Einzelpositionen des HSBC-Fonds zu finden. Mit einem 2022er-KGV von unter fünf bleibt die Aktie, die bereits in den vergangenen Wochen kräftig zulegte, weiterhin günstig bewertet. Den zweiten Platz in der Branchenstruktur des Türkei-Fonds nehmen Grundstoffproduzenten mit 20,38 Prozent des Bestandes ein, unter den Top 10 durch die beiden Stahlhersteller Eregli Demir und Kardemir Karabuk vertreten. Die am drittstärksten gewichtete Branche innerhalb des HSBC-Fonds sind Finanzwerte mit 17,90 Prozent Anteil am FondsVolumen. Im Vergleich zur Benchmark sind diese aber unterrepräsentiert - entsprechend findet sich mit Turkiye Garanti Bankasi nur ein einziger Bankentitel unter den Top-10-Positionen des Portfolios. Überdurchschnittlich stark engagiert ist FondsManager Onat in der aktuellen Marktsituation auch im Sektor der zyklischen Konsumgüter (17,74 Prozent), z.B. bei den türkischen Autobauern Tofas Turk Otomobil und Ford Otomotiv. Gebrauchsgüterproduzenten mit einer Gewichtung von 12,64 Prozent runden die Palette der am stärksten gewichteten Sektoren des Türkei-Fonds ab.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Ausgeprägt.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den HSBC GIF Turkey Equity dem MSCI Turkey EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse zeigt eine ausgeprägte Übereinstimmung. Mit 0,95 liegt die Korrelation über drei Jahre auf einem hohen Niveau, für ein Jahr ist sie mit 0,88 etwas geringer ausgeprägt. Die Kursentwicklung von Fonds und Benchmark läuft damit weitgehend parallel, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² beweist. Diese liegt für drei Jahre bei 0,90, über ein Jahr nimmt sie einen Wert von 0,78 an. Damit haben sich mittelfristig 10 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 22 Prozent. Hier zeigt sich, dass FondsManager Emin Yigit Onat mit seiner aktiven Stockpicking-Strategie zuletzt etwas stärker vom türkischen Referenzindex abgewichen ist. Der Tracking Error liegt über drei Jahre bei moderaten 7,45 Prozent, was auf ein gut funktionierendes Risikomanagement hinweist. Welche Schwankungsbreite legt der HSBC-Fonds an den Tag?

FondsRisiko. Schwankungen. Gemäßigt.

Der Türkei-Fonds von HSBC weist für drei Jahre eine Volatilität von 32,98 Prozent auf, die damit leicht über dem Niveau liegt, das der MSCI Turkey mit 32,63 Prozent zu verzeichnen hat. Über ein Jahr fällt die Schwankungsneigung des aktiv gemanagten Aktienfonds geringer als diejenige des Vergleichsindex aus: Hier beträgt die „Vola“ des Fonds 23,86 Prozent, wohingegen die Benchmark eine Schwankungsbreite von 26,23 Prozent aufweist. Die mittelfristig vergleichbare, kurzfristig aber niedrigere Volatilität des Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt dient als Hinweis auf die attraktive Risikostruktur des HSBC-Produktes. Wie stark sind die Beta-Werte ausgeprägt?

Über drei Jahre verzeichnet der HSBC GIF Turkey Equity ein leicht unter Marktniveau liegendes Beta von 0,99. Im jüngsten Einjahreszeitraum zeigt sich der Fonds deutlich weniger schwankungsanfällig als der MSCI-Vergleichsindex und generiert ein attraktives Beta von 0,88. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre ergibt, dass sich der HSBC-Fonds in der Mehrzahl der Fälle weniger volatil als der türkische Aktienmarkt präsentierte: Die Risikokennziffer lag in 22 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume unter dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nahm dabei Werte von zutiefst 0,83 an. In 14 Zeitspannen befand sich das Beta hingegen über Marktniveau und legte bis 1,08 in der Spitze zu. Damit besitzt der aktiv gemanagte Türkei-Fonds das bessere Risikoprofil als der passive MSCI-Referenzindex – ein Verdienst der individuellen Sektoren- und Einzeltitelauswahl durch FondsManager Onat. Kann das so konstruierte Portfolio einen Renditevorsprung zum türkischen Gesamtmarkt einfahren?

FondsRendite. Alpha. Erzielt.

Per 01. Februar 2022 hat der HSBC GIF Turkey Equity über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von -1,31 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von -0,44 Prozent p.a. entspricht. Unter sehr schwierigen Marktbedingungen hat es FondsManager Onat somit geschafft, den Wert der FondsAnteile fast unverändert zu halten – ein Kunstgriff, der dem breiten Markt nicht gelungen ist: Der MSCI Turkey EUR NETR wartet für drei Jahre mit einer klar negativen Performance von -32,01 Prozent auf und verzeichnet damit ein Ergebnis von -12,06 Prozent jährlich. Der beeindruckende Renditevorsprung des HSBC-Produktes setzt sich über den Einjahreszeitraum fort: Mit einer Wertentwicklung von -10,43 Prozent fällt der Kursverlust des HSBC-Fonds deutlich geringer als beim Referenzindex aus (MSCI Turkey: -18,02 Prozent). Die über beide Analysezeiträume erzielte Outperformance zwischen acht und zwölf Prozentpunkten macht den aktiv gemanagten Türkei-Fonds von Emin Yigit Onat zum eindeutigen Gewinner im Renditevergleich.

Die überzeugende Wertentwicklung des HSBC-Fonds im Vergleich zum Referenzindex wird auch an dem positiven Alpha offenbar, das über drei Jahre bei 1,03 liegt. Auf Jahressicht befindet sich die Rendite-Kennzahl mit 0,50 ebenfalls klar im grünen Bereich. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre wird deutlich, dass es dem HSBC GIF Turkey Equity mit großem Erfolg gelang, seine Benchmark zu schlagen. In 31 der 36 untersuchten Einzelzeiträume markierte der Türkei-Fonds positive Alpha-Werte von 1,80 in der Spitze, lediglich in fünf Perioden fielen negative Alpha-Werte von zutiefst -0,18 an. Die regelmäßig erzielte und zugleich in starker Ausprägung vorliegende Mehrrendite zum Index lässt den Türkei-Fonds von HSBC als klaren Sieger aus dem Performancewettbewerb hervorgehen und beweist zugleich, welchen Erfolg aktives FondsManagement gerade in volatilen Märkten haben kann. Die positive Information Ratio, die über drei Jahre einen attraktiven Wert von 1,77 erreicht, dient als abschließender Qualitätsbeweis des Fonds.

SJB Fazit. HSBC GIF Turkey Equity.

Auch wenn bereits erste Stabilisierungstendenzen für die türkische Wirtschaft erkennbar sind – die Korrekturphase des Aktienmarktes am Bosporus dürfte angesichts der schwachen Lira und hoher Inflationszahlen noch nicht beendet sein. Langfristig orientierte Investoren mit Mut zum Risiko bauen trotzdem erste Positionen am türkischen Aktienmarkt auf, der nach seinen kräftigen Kursverlusten des Vorjahres als antizyklischer Markt des Jahres 2022 hervorsticht. Deutlichen Mehrwert gegenüber einem passiven Index-Investment bietet der kenntnisreich gemanagte HSBC GIF Turkey Equity, der mit seinem individuell strukturierten FondsPortfolio eine hohe Outperformance unter geringeren Schwankungen generiert.

