Das sind die Nachfragetreiber für Platin

Platin ist eines der seltensten Metalle der Welt mit einzigartigen physikalischen und katalytischen Eigenschaften, die es in einer Reihe von unterschiedlichen Nachfragesegmenten sehr wertvoll machen.



* Minimale und maximale Spannen im Zeitraum 2016 bis 2020

Die Automobilindustrie ist der größte Nachfragesektor für Platin. Diese Nachfrage ergibt sich hauptsächlich aus der Verwendung von Platin in Autokatalysatoren zur Verringerung schädlicher Emissionen. Die Nachfrage nach Platin in Autokatalysatoren nimmt zu, da sich die Automobilindustrie von den Auswirkungen der Pandemie erholt und strenge Emissionsvorschriften in Kraft treten, was bedeutet, dass mehr Platin pro Autokatalysator benötigt wird, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Die industrielle Nachfrage nach Platin ist seit 2013 doppelt so schnell gewachsen wie das globale BIP. So werden die katalytischen Eigenschaften von Platin zur Herstellung von Salpetersäure für Düngemittel und in der petrochemischen Industrie zur Steigerung der Produktion von Kraftstoff mit höherer Oktanzahl pro Barrel während des Raffinierungsprozesses genutzt.

Platin wird seit langem mit dem Markt für Luxusgüter in Verbindung gebracht, insbesondere auf den westlichen Märkten und in Japan. Untersuchungen haben ergeben, dass Platin das Edelmetall ist, das am meisten mit Liebe assoziiert wird, und die Expansion von Platin auf den globalen Schmuckmärkten ist auf das Käuferverhalten im Brautmodenbereich zurückzuführen, insbesondere bei den Millennials, obwohl auch der Trend zum Selbstkauf immer stärker wird.

Als Anlagewert zeigt Platin seinen Wert über das gesamte Nachfragespektrum, von Industriegut bis Edelmetall. Es wird über physische Barren und Münzen, Online-Platinbarrenkonten, physisch besicherte börsengehandelte Fonds und über Terminkontrakte in die Anlageportfolios aufgenommen.

Bildrechte: ©Heraeus