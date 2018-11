SILBER gehört in jedes Portfolio!

Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Wie Sie wissen, betrachten wir Edelmetalle vor allem als Versicherung gegen allfällige Finanzkrisen. Wir setzen allerdings auch auf den Aktienmarkt, der im Falle von Verwer­fungen im Finanzsystem massiv unter Druck geraten würde. Auf den ersten Blick scheint das ein Widerspruch zu sein. Wenn man eine Finanzkrise schon für möglich hält, dann sollte man ja möglichst viel Geld am Edelmetallmarkt parkieren und Aktien links liegen lassen. Der entscheidende Faktor ist jedoch das „Timing“. Es ist unmöglich zu prognosti­zieren, wann die nächste Finanzkrise ausbricht. Setzt man nur auf Edelmetalle, muss man womöglich lange auf die Aktienerträge verzichten. Insofern ist es die elegantere Variante, einen Mix aus Aktien und Edelmetallen zu fahren. Zieht dann doch ein Sturm auf, so ist es beruhigend zu wissen, dass das eigene Anlageportfolio wetterfest ist. Wir empfehlen einen Edelmetallanteil von 5% bis 10% des Anlagevermögens.

Interessant ist, dass die Edelmetalle auch in Kreisen der Finanzeliten wieder salonfähig werden. Jüngstes Beispiel ist die ungarische Zentralbank, die in den ersten beiden Okto­berwochen massiv Gold gekauft hat. Damit ist Ungarn nach einer 32-jährigen Abwesenheit wieder als Edelmetallkäufer aufgetreten. Die Goldreserven wurden um das Zehnfache auf 31.5 Tonnen erhöht, was wie folgt kommentiert wurde: „Gold ist nach wie vor einer der sichersten Vermögenswerte der Welt.“ Dass ähnliche Überlegungen auch vor unserer Haustüre gemacht werden, zeigt das Beispiel der Helvetischen Bank. Sie hält rund 50% des Aktienkapitals in physischem Gold. Wir sehen bei SILBER ein noch grösseres Aufwärtspotenzial. Das „Gold des kleinen Mannes“ kann nämlich nicht nur als Vermögensschutz verwendet werden, sondern kommt auch als Rohstoff bei einer Vielzahl von Anwendungen (z.B. Elektroautos, Solarmodule etc.) zum Einsatz. Im Falle einer umfangreichen Finanzkrise sehen wir beim ZKB SILVER ETF, der mit physischem Silber besichert ist, Kurse um CHF 200!

ZKB SILVER ETF ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZSIL kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1JXTF, letzter Kurs ca. CHF 44.00.

