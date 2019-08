SILBER - Timing wie ein Schweizer Uhrwerk!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Heute Mittag lag unser letzter Kauf bereits wieder 48 Cent im Plus und unser gesetzter Take Profit wurde bei $17.34 gezogen. Die heute verkaufte Position konnte damit einen Kursgewinn von 12,45% erreichen. Im letzten Jahr waren wir schon froh, wenn die gesamte Bewegung mal 48 Cent von der Stelle kam. Doch so ändern sich die Zeiten und viele erinnern sich hoffentlich unserer Worte, wie wichtig es ist, auch einem vermeintlich langweiligen Markt dranzubleiben. Am Ende gewinnt immer der Geduldige am meisten. Weitere Take Profits werden wir im morgigen Update bekannt geben.

Man kann wohl sagen der Verkauf heute war optimales Timing da der Markt nun im Abendhandeln im Gold als auch im Silber massiv nachgegeben hat. Wir nehmen diese Situation als ein Geschenk entgegen und bereiten gerade eben den nächsten Einstiegsbereich vor, welchen wir per Kurznachricht an unseren Verteiler schicken sobald dieser ausgelöst wurde.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein? Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie alle Einstiege rechtzeitig von uns per E-Mail zugeschickt! www.hkcmanagement.de

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $15.42

Letzter Kauf: $16.82

Unsere Stopps: $16.41 Minus Spread zu 70%, $16.81 Minus Spread zu 30%

Take Profit: im Bereich $18.00 wird in folgenden Updates präzisiert

Nächster Kauf: Wird bekannt gegeben!

Teilverkauf zu $16.34 10.3% Gewinn 31.08.2019

Teilverkauf zu $16.08 8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu $17.34 12,45% Gewinn 13.08.2019